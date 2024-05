Nach Babynews: Justin Biebers Wachsfigur trägt nun ein Kind

Über diese Überraschung freut sich Justin Bieber (30) bestimmt! Seine Figur im Wachfigurenkabinett in London bekommt aktuell einen niedlichen Zusatz. Das ist auf dem offiziellen Instagram-Account von Madame Tussauds zu sehen: Auf einem Foto der Nachbildung des Sängers ist ein kleines Baby in einer Tragetasche zu erkennen. Diese ist um die Brust der Figur geschnallt und an seinen Wachs-Papa gekuschelt. "Baby, Baby, Baby, oh! Herzlichen Glückwunsch, Justin Bieber und Hailey Bieber (27). Wir dachten, dass wir etwas aushelfen können!", kommentiert das Museum seinen Beitrag.

Ob der Musiker happy über die Überraschung ist? Zumindest die Fans des "Boyfriend"-Interpreten sind ganz aus dem Häuschen. "Haha, das ist wundervoll!", schreibt ein Nutzer der Social-Media-Plattform beispielsweise und ein weiterer schwärmt: "Ah, ich kann es kaum erwarten. Ich liebe dieses Baby bereits so sehr und es ist nicht einmal geboren!" Zudem regnet es zahlreiche Herzen in der Kommentarspalte des Posts.

Justin äußerte sich bislang noch nicht zu der Erneuerung an seiner Wachsfigur. Seit der Verkündung der Schwangerschaft hält sich das Paar eher bedeckt. Bereits zuvor machten Hailey und ihr Ehemann für einige Monate ein Geheimnis aus ihrem zukünftigen Babyglück. "Sie haben schon früh mit der Familie und engen Freunden darüber gesprochen. Es war wichtig für beide, es ruhig zu halten und einfach so lange wie möglich zu genießen", plauderte ein Insider den möglichen Grund gegenüber People aus.

Getty Images Justin Bieber, im September 2015

Instagram / justinbieber Justin Bieber, Sänger, und Hailey Bieber, Model

