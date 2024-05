So kam Taylor Swifts Lied in den "It Ends With Us"-Trailer

Swifties freuen sich über den Trailer des Films "It Ends With Us" bestimmt besonders. Taylor Swift (34) ist in der Vorausschau auf die Verfilmung mit ihrem Lied "My Tears Ricochet" zu hören. Wie kam es dazu? Das plaudert jetzt der Hauptdarsteller Justin Baldoni (40) in einem Gespräch mit Entertainment Tonight aus. "Das ging alles von Blake Lively (36) aus. Ich habe keine Ahnung, wie sie es gemacht hat, aber Blake kennt jeden. Taylor und sie sind sehr gute Freundinnen. Ich bin so froh, dass die Produktion dem Song im Trailer zugestimmt hat, er passt so perfekt", berichtet er. Blake übernimmt als Lily Bloom die weibliche Hauptrolle in dem Film.

Fans könnten von der Songauswahl nicht begeisterter sein, wie sich in Kommentaren auf YouTube zeigt. "Ich habe geschrien, als 'My Tears Ricochet' anfing zu spielen", schreibt ein User. "Das Lied ist so eine gute Wahl für diesen Film und Lilys Geschichte und ich liebe es schon jetzt", schließt sich ein weiterer begeistert an. Ein Internetnutzer hat die Situation vor sich, wie es zu der Songauswahl kam. "Stellt euch mal Blake vor, wie sie sagt: 'Ich kenne da eine Frau, die das perfekte Lied hierfür hätte.'"

Die Produktion "It Ends With Us" basiert auf dem gleichnamigen Roman von Colleen Hoover. Thema ist die Liebesgeschichte zwischen Lily (gespielt von Blake) und Ryle (gespielt von Justin) – mit häuslicher Gewalt greift die Geschichte auch eine sehr ernste Thematik auf. Fans lieben nicht nur den Taylor-Song, sondern den gesamten Trailer. "Ich nehme alles, was ich gesagt habe, zurück. Das ist krass", hält ein Fan auf der offiziellen Instagram-Seite des Films fest. "Der Film wird besser, als ich es erwartet habe. Ich denke, ich werde sehr viel heulen", vermutet ein weiterer. Den Film gibt es ab dem 9. August im Kino zu sehen.

