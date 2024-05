Fans spekulieren: Wurde Hailey Bieber nur deshalb schwanger?

Hailey (27) und Justin Bieber (30) überraschten ihre Fans vor knapp zwei Wochen mit einer zuckersüßen Nachricht: Sie erwarten ihr erstes Kind! Diese Neuigkeit nutzen einige Follower, um im Netz wilde, teilweise hasserfüllte Spekulationen über Haileys Gründe für die Schwangerschaft aufzustellen. Auf der Plattform Reddit geht ein Nutzer sogar so weit und behauptet, die Frau des "Baby"-Interpreten hätte sich nur schwängern lassen, um einen finanziellen Nutzen daraus ziehen zu können. "Jetzt kann sie ihn verlassen, denn selbst wenn sie nicht mehr zusammen sind, ist sie für immer an Justin gebunden. Ich meine buchstäblich bis zum Tag, an dem sie stirbt. Unabhängig davon, ob sie zusammenbleiben. Das ist ein Geschäft", schießt er gegen die schwangere Hailey.

Viele weitere Nutzer der Plattform pflichten dem Kommentar bei. Einer fügt unter anderem hinzu: "Ihre ganze Persönlichkeit besteht darin, Justin Biebers Frau zu sein. Sie zieht ihr gesamtes Selbstbild und ihr Selbstwertgefühl daraus." Auf Instagram sieht die Kommentarspalte allerdings ganz anders aus! Die Fans sind ganz entzückt über die Neuigkeit und sprechen dem jungen Glück gut zu. "Ich freue mich so sehr für euch beide", schreibt einer. "Herzlichen Glückwunsch", tippt ein anderer. Viele drücken ihre Freude auch in Form von unzähligen roten Herzchen-Emojis aus.

Hailey und Justin scheinen auf jeden Fall ganz genau zu wissen, dass diese wilden Spekulationen nicht der Wahrheit entsprechen. Denn das Ehepaar freut sich bereits tierisch auf seinen Nachwuchs! "Hailey und Justin sind begeistert, dass sie ein gemeinsames Baby erwarten. Sie haben sich das schon lange gewünscht und können es kaum erwarten, ihre Familie zu erweitern und ein Kind auf die Welt zu bringen", verriet ein Insider gegenüber ET.

Instagram / haileybieber Hailey Bieber, 2024

Instagram / justinbieber Model Hailey und Sänger Justin Bieber

