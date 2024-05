Nach König Charles: Auch Kates Porträt sorgt für Entsetzen!

Porträts werden für gewöhnlich immer eher mit einem strengeren Auge betrachtet, vor allem wenn es um Prinzessin Kate (42) geht. Um die Frau von Prinz William (41) ist es aktuell sehr still. Sie leidet an Krebs, wird deswegen behandelt und muss sich schonen. Die Schlagzeilen um sie sind somit derzeit ebenfalls eher weniger geworden – bis jetzt. Denn nun wurde ein neues Bild von ihr enthüllt, das The Mirror vorliegt. Allerdings kommt dieses überhaupt nicht gut an. "Sorry, so sehr ich es auch liebe, dass ihr die Princess of Wales auf dem Cover habt, das sieht ihr überhaupt nicht ähnlich" oder "Wenn es ein Porträt von Catherine ist, sollte es dann nicht wenigstens wie sie aussehen?", beschweren sich beispielsweise zwei User über das Werk der Künstlerin Hannah Uzor.

Dabei hatte es die Künstlerin eigentlich nur gut gemeint. Das Porträt von Kate wurde auf dem Cover des Magazins Tatler abgedruckt, um ihre "Stärke und ihren Mut" zu ehren. Stattdessen sind Fans aber eher darüber entsetzt. Vor wenigen Wochen gab es bereits eine ähnliche Situation. Damals wurde König Charles III. (75) mit einem Gemälde geehrt – doch auch dieses sorgte für Kopfschütteln. "Es tut mir leid, aber sein Porträt sieht aus, als wäre er in der Hölle", stellte ein User auf Instagram entsetzt fest.

Derzeit ist noch nicht bekannt, wann sich Kate wieder der Öffentlichkeit präsentieren wird. Doch laut einem Insider werde die dreifache Mutter nur unter einer Bedingung zurückkehren: Wenn die Ärzte ihr grünes Licht geben. Bereits im März, nachdem die Prinzessin ihre Erkrankung publik machte, erklärte der Kensington Palace in einem Statement: "Die Prinzessin wird zu ihren offiziellen Pflichten zurückkehren, sobald ihr medizinisches Team ihr dies erlaubt."

