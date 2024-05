Eine Filmlegende feiert Geburtstag: Ian McKellen wird 85!

Ein ganz besonderer Tag für Ian McKellen: Der Schauspieler wird heute 85 Jahre alt. Der vor allem für seine Rolle als Gandalf der Graue in der erfolgreichen Der Herr der Ringe-Trilogie bekannte Brite steht schon seit mehr als 60 Jahren auf der Theaterbühne – und auch an seinem Ehrentag macht er keine Pause! In einer Adaption von Shakespeares Klassiker "Henry IV Part 1 & 2" verkörpert er seit einigen Monaten Sir John Falstaff. Auch an seinem heutigen 85. Geburtstag schlüpft er in die Rolle und performt vor Publikum in London. "Falstaff ist jetzt bereit für Sie. Sind Sie bereit für Falstaff?", witzelt er vor der heutigen Performance auf Instagram. Auf dem Profil des Theaters ist zudem zu sehen, wie er von seinen Co-Stars ein Ständchen gesungen bekommt und dabei aufgeregt vor kleinen Geburtstagskuchen hopst.

Ians (85) Karriere nahm bereits in den 1960er-Jahren ihren Lauf. Er spielte in zahlreichen erfolgreichen Theaterproduktionen mit, wurde Mitglied der Royal Shakespeare Company und trat am Royal National Theatre auf. Seine erste Fernsehrolle bekam er im Jahre 1966 in einer Adaption von David Copperfield. Im Laufe der Jahre wirkte er in einigen Filmen, TV-Produktionen sowie Theaterstücken mit und spielte Seite an Seite mit Legenden wie Meryl Streep (74) oder Judi Dench (89). 1991 bekam er für seine Arbeit als Schauspieler sogar den Ritterschlag. Sein großer internationaler Durchbruch gelang Ian in den späten 1990er-Jahren durch seine Rolle des Magneto in den X-Men-Filmen sowie durch die "Der Herr der Ringe"-Reihe. Für letzteren Part wurde er sogar als "Bester Nebendarsteller" für einen Oscar nominiert.

Ein besonders wichtiger Moment im Leben der Leinwandlegende spielte sich 1988 ab. Im Alter von 49 Jahren outete sich Ian als homosexuell. Er habe bereits seit seinem zwölften Lebensjahr gewusst, dass er schwul sei, habe aber aus einem bestimmten Grund nicht öffentlich darüber geredet. "Ich wünschte, ich hätte mich schon so viel früher dazu bekannt, homosexuell zu sein, aber es war sehr schwierig, es war gegen das Gesetz", erklärte er gegenüber Playbill.

Getty Images Ian McKellen im Oktober 2022

Getty Images Ian McKellen, Schauspieler

