Mehr Hinweise: Tragen Millie Bobby Brown und Jake Eheringe?

Seit Freitag geht das Gerücht herum, dass Millie Bobby Brown (20) und ihr Verlobter Jake Bongiovi (22) bereits geheiratet haben sollen. Bislang hüllen sich die beiden noch in Schweigen, doch aktuelle Aufnahmen könnten ihnen bald ein Statement entlocken. Denn Bilder, die TMZ vorliegen, zeigen das Paar ziemlich ausgelassen in den Hamptons. Doch der eigentliche Hingucker sind ihre Ringe. Denn während Millie unter ihrem Verlobungsring einen weiteren schlichten Ring trägt, rockt Jake ebenfalls einen Ring an seiner linken Hand.

Vor über einem Jahr hielt der Sohn von Rockstar Jon Bon Jovi (62) um die Hand der Schauspielerin an. Dass die Hochzeit wohl nun schon so klammheimlich passiert ist, dürfte einige Fans überraschen. Doch ein Insider gab gegenüber The Sun Entwarnung. "Sie planen eine größere Zeremonie in den USA später in diesem Jahr. Jetzt haben sie standesamtlich geheiratet und den ganzen Papierkram erledigt", plauderte der Informant aus.

Seit 2021 geht das Paar mittlerweile schon durch dick und dünn. Nachdem die Stranger Things-Darstellerin den Promi-Spross jedoch eine Weile in der Friendzone hatte, gaben die beiden im März 2022 bei den BAFTAs ihr Red-Carpet-Debüt. Nur ein Jahr später verlobten sich die zwei dann und scheinen nun endgültig in den Hafen der Ehe geschippert zu sein.

Instagram / milliebobbybrown Millie Bobby Brown und ihr Verlobter im Jahr 2023

Getty Images Jake Bongiovi und Millie Bobby Brown im März 2022 in London

