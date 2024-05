Travis Scott gemeinsam mit Tochter Stormi beim Grand Prix

Travis Scott (33) und seine Tochter Stormi (6) genießen zusammen den Grand Prix in Monaco. Der Rapper moderiert dort die Abschlussparty und nahm seine kleine Tochter mit, um vorher Zeit mit ihr zu verbringen. Doch Stormi scheint an den Geschehnissen kaum Interesse zu haben: Sie spielt lieber gemeinsam mit ihrem berühmten Papa mit einem Zauberwürfel. Mit großen Kopfhörern auf dem Kopf und in einem weißen Top gekleidet, schaut die gemeinsame Tochter von Travis und seiner Ex Kylie Jenner (26) interessiert zu, um sich danach selbst an dem kniffligen Spielzeug zu probieren.

Es ist der erste Auftritt des Rappers, nachdem er am Freitagmorgen in eine Schlägerei in Cannes verwickelt gewesen sein soll. Wie unter anderem Us Weekly berichtete, pöbelte Travis den Musiker Tyga (34) angeblich an. Daraufhin schaltete sich sein Kumpel Alexander Edwards (37) ein, wie ein Insider verriet: "AE fing an, mit Travis zu reden. [...] Travis versuchte, AE von der Bühne zu stoßen, und dann schubsten sich alle drei gegenseitig. AE packte Travis und warf ihn von der Bühne."

Bei der Auseinandersetzung wurde niemand verletzt. Bislang ist auch noch nicht bekannt, warum es zu dem Konflikt gekommen war. Jedoch verbindet die beiden Musiker eine gemeinsame Vergangenheit: Zwei Jahre lang gingen der 34-Jährige und Kylie gemeinsam durchs Leben, bis sie sich schließlich 2017 trennten – kurz darauf kam Travis mit der Unternehmerin zusammen. Heute teilen sie ihre zwei gemeinsamen Kinder: Stormi und Aire (2). Trotz der Kids hielt ihre Liebe nicht: Anfang vergangenen Jahres trennten sie sich nach einer jahrelangen On-off-Beziehung.

MEGA Travis Scott mit seiner Tochter Stormi

Getty Images Travis Scott und Kylie Jenner mit ihrer Tochter Stormi, Juni 2021

