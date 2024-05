Fiese Kommentare: Schwangere Christina Hänni macht Netzpause

Christina Hänni (34) legt eine Pause von Social Media ein. Grund dafür sind die fiesen Worte, die manche Follower unter ihre Bilder schreiben. Die Let's Dance-Tänzerin teilt oft Updates ihrer Schwangerschaft – unter den vielen süßen Kommentaren gibt es einige, die ihren Körper beleidigen. Und das passt der werdenden Mama ganz und gar nicht, wie sie auf Instagram offenbart: "Instagram ist im Moment kein guter Ort für mich, weil Spekulationen und Diskussionen außer Kontrolle geraten sind. Es geht nicht mehr um die Person Christina Hänni."

Die Profitänzerin habe immer viel Spaß auf der Plattform und stehe gerne im Kontakt zu ihren Fans. Doch das habe sich durch die Haterkommentare geändert, betont Christina in einem Video: "Es ist ein Ort geworden, mit dem ich mich manchmal nicht so wohlfühle. Und der mir manchmal nicht so guttut. Deswegen ziehe ich mich da zurück." Wie lange die 34-Jährige von den sozialen Netzwerken pausieren wird, lässt sie offen.

Eigentlich hat Christina einen großen Grund zur Freude. Es kann nicht mehr lange dauern, bis sie ihr erstes Baby auf die Welt bringen wird. Gemeinsam mit ihrem Mann Luca Hänni (29) freut sie sich schon total auf den Nachwuchs. Der Sänger habe schon einiges vorbereitet, wie sie in ihrem Podcast "Don't worry Be Hänni" schwärmt: "Du hast nicht nur das Kinderzimmer fertiggemacht, sondern du warst wirklich im Nestbautrieb. [...] Du hast das ganze Haus fertiggemacht, den ganzen Garten, die Terrassen, du hast alles geputzt mit deinen Gummistiefeln, da war ich schon stolz."

