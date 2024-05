Allison Holker meint: Stephen (†) spielte "tWitch"-Rolle nur

Allison Holker (36) öffnet sich, was ihren verstorbenen Ehemann Stephen "tWitch" Boss (✝40) anbelangt. In Taylor Lautners (32) "The Squeeze"-Podcast enthüllt die Tänzerin, dass ihr Liebster eigentlich nicht so offen gewesen sei, wie er sich gab. "Er spielte diese 'tWitch'-Rolle und sie wurde ein Teil von ihm, aber diese extrovertierte Persönlichkeit war nicht natürlich", erklärt die Witwe und fügt hinzu: "Wenn er also als 'tWitch' auf die Straße ging, all diese Liebe, Freude und Positivität verbreitete, die ganze Zeit für die Leute tanzte und ein Entertainer war, zehrte das an seiner Energie."

Vor allem im Privaten sei Stephen ganz anders gewesen. Die Fassade, die er in der Öffentlichkeit spielte, konnte der Entertainer dort ablegen. "Unser Zuhause war ein Ort der Sicherheit für ihn", merkt Allison während des Gesprächs an und erinnert sich zudem: "Er kam nach Hause und musste erst mal seine Batterien wieder aufladen."

Vor rund zwei Jahren nahm sich Stephen das Leben und hinterließ neben seiner Ehefrau auch drei gemeinsame Kinder. Damals bestätigte Allison gegenüber E! News: "Schweren Herzens muss ich mitteilen, dass Stephen uns verlassen hat. Er erleuchtete jeden Raum, den er betrat." Der Musiker erlangte unter anderem durch seine Auftritte in Ellen DeGeneres' (66) Talkshow Bekanntheit.

Getty Images Allison Holker mit Ehemann Stephen "tWitch" Boss, im Januar 2018

Instagram / allisonholker Allison Holker, Tänzerin

