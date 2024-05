Beschützt bei Überfall: Johnny Wactors Kollegin meldet sich

Vor wenigen Tagen wurde Schauspieler Johnny Wactor bei einem Überfall erschossen. Kurz nach seinem Tod verriet sein Bruder, dass der "General Hospital"-Star sich schützend vor seine Kollegin Anita Joy gestellt hatte. Diese meldet sich nun auf Instagram mit einem langen Statement. In ihrem Post schildert sie die tragischen Umstände von Johnnys Tod. "Er wurde von einem Feigling sinnlos getötet, ohne Rücksicht auf das wundervolle Leben, das er stehlen würde. [...] Mein Herz ist gebrochen und ich bin unglaublich wütend. Mein einziger Trost ist zu wissen, dass ich bei ihm war und er nicht allein sein musste. Mein anderer Trost wird sein, die Täter zur Rechenschaft zu ziehen", lauteten ihre emotionalen Worte danach.

In der Caption zu ihrem Post erinnert die Barkeeperin sich an ihren Kollegen und die acht Jahre Freundschaft, die sie und Johnny verband. Die beiden hatten zusammen hinter der Bar im Level 8 Klub in Los Angeles gearbeitet, wo der tödliche Vorfall geschehen war. In ihrem Text ruft Anita außerdem auf: "Die Kriminellen müssen gefasst werden! Level 8 muss für die Sicherheit ihrer Arbeiter sorgen und Parkplätze stellen. Es kann nicht sein, dass auf so etwas nicht reagiert wird. Es muss gehandelt werden, sodass sich so etwas nie wieder wiederholen kann." Auch die Polizei bat bereits die Öffentlichkeit um Mithilfe bei der Suche nach den Tätern, bisher allerdings erfolglos.

Unter Anitas Post trauern die Fans des Schauspielers um ihr Idol. Auch die Kollegen von Johnny kommentierten mit berührenden Worten. "Es tut mir so leid, zu hören, was für einen großen Schmerz du gerade verarbeitest. Dennoch bin ich froh, dass er dich in seinen letzten Momenten hatte. Es ist so eine Tragödie und ein großer Verlust für uns alle. So sinnlos", schreibt seine Serienkollegin Kelly Thiebaud.

Instagram / johnnywactor Johnny Wactor im November 2022

Getty Images Johnny Wactor, Seriendarsteller

