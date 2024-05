Angelina Jolie und Vivienne feiern Premiere mit Kristen Bell

Angelina Jolie (48) und Brad Pitt (60) liefern sich seit ihrer Trennung vor acht Jahren einen Scheidungskrieg vor Gericht. Ihre gemeinsamen Kinder scheinen dabei eher auf der Seite ihrer Mutter zu stehen. Töchterchen Vivienne (15) zeigt sich nun mit der "Lara Croft: Tomb Raider"-Darstellerin auf dem roten Teppich. Gemeinsam unterstützen sie Kristen Bell (43), die mit ihrem Musical "Reefer Madness" Premiere feiert. Bei dem Event in Los Angeles präsentiert sich Angelina in einem lässigen Anzug, zu dem sie eine Sonnenbrille kombiniert. Statt eines Hemdes trägt sie ein T-Shirt mit einer aufgedruckten Krawatte. Im Gegensatz dazu posiert ihr Sprössling in Hemd und Weste sowie einer weiten Hose und Converse.

Kristen strahlt bei der Premiere in einem dunkelblauen Kleid, dessen tiefer Ausschnitt nur von einem transparenten Stoff bedeckt wird. Für die "Bad Moms"-Darstellerin ist "Reefer Madness" eine Rückkehr zu ihren Ursprüngen. Die 43-Jährige hatte vor 25 Jahren die Rolle der Mary Lane gespielt, als das Stück zum ersten Mal in New York gezeigt worden war. In der aktuellen Version steht sie allerdings nicht auf der Bühne. Wie Daily Mail berichtet, übernahm sie für die Aufführungen in L.A. den Job der Produzentin.

Angelina und Vivienne scheinen die Erstaufführung des Musicals für ein wenig Zeit zu zweit zu nutzen. Darüber hinaus wirkt der gemeinsame Auftritt wie eine Bestätigung, dass sich die Promi-Tochter inmitten des Sorgerechtsstreits für ihre Mutter entscheiden könnte. Die 15-Jährige sorgte kürzlich für Schlagzeilen, da sie vermutlich den Nachnamen ihres Vaters abgelegt zu haben schien. Laut People habe sie als Produktionsassistentin an dem Musical "The Outsiders" mitgearbeitet und sei im Programmheft nur als "Vivienne Jolie" genannt worden.

Getty Images Kristen Bell, Schauspielerin

ActionPress Angelina Jolie und Vivienne Jolie-Pitt im August 2023

