Sie zeigt sich als Baby: Heidi Klum feiert 51. Geburtstag!

Als Model wurde Heidi Klum (51) vor allem durch ihr Äußeres bekannt – aber wie sah sie eigentlich aus, als sie noch klein war? Das zeigt sie ihren Fans jetzt auf Instagram! Anlässlich ihres 51. Geburtstags veröffentlicht die Blondine ein niedliches Bild, das sie als Baby an der Brust ihrer Mama Erna (80) zeigt – und hinterlegt dazu den Song "Isn't She Lovely" von Stevie Wonder (74). "Vor 51 Jahren", schreibt die Germany's Next Topmodel-Chefjurorin und setzt ein rotes Herz dahinter.

Es ist aber nicht der einzige Post, den Heidi heute mit der Welt teilt. In den sozialen Medien gibt sie außerdem preis, wie sie in ihren Ehrentag gestartet ist: ganz verschmust mit ihrem Ehemann Tom Kaulitz (34)! Das zeigt ein Schnappschuss, der das Tokio Hotel-Mitglied im Bett liegend zeigt, während die Modelmama ihm einen Kuss auf die Wange drückt. Unter den Beitrag setzt Heidi folgende Worte: "Aufgewacht bin ich mit diesem wunderschönen Geschenk. Ich fühle mich glücklich und gesegnet".

Anscheinend hat die 51-Jährige Gefallen daran gefunden, zu feierlichen Anlässen Fotos zu posten – vor allem, wenn es sich dabei um welche aus der Vergangenheit handelt. Zum 80. Geburtstag ihrer Mutter im Februar teilte Heidi nämlich ein Bild im Netz, das Erna als 28-Jährige zeigte: in einem rosafarbenen Bikini, einer pinken Schärpe und mit einem Strauß Blumen in der Hand. "Alles Gute zum 80. Geburtstag. Ich liebe dich, Mama", schrieb sie darunter.

Instagram / heidiklum Heidi Klum als Baby an der Brust ihrer Mutter Erna Klum

Instagram / heidiklum Erna Klum im Jahr 1972

