Harry-Versöhnung ade? König Charles am Ende seiner Kräfte

König Charles III. (75) ist am Ende seiner Geduld mit seinem Sohn Prinz Harry (39), nachdem er umfassende Bemühungen unternommen hatte, die zerrüttete Beziehung zu reparieren. Das behauptet nun Königshaus-Experte Tom Quinn gegenüber Mirror. Trotz wiederholter Versuche von Charles, sich mit Harry zu versöhnen, verweigert dieser jegliches Entgegenkommen. Die Spannungen begannen, als Harry und seine Frau Herzogin Meghan (42) 2020 der königlichen Familie den Rücken kehrten und später in diversen Interviews und Enthüllungen über das Leben hinter den Palastmauern auspackten.

Harry hatte außerdem in seiner Autobiografie "Reserve" deutliche Kritik an seinem Vater geübt und betont, dass der Monarch "Schwierigkeiten beim Kommunizieren und Zuhören" habe. Im Gespräch mit dem Onlineportal betont der Experte, dass Charles beschlossen habe, seine Strategie zu ändern. "Charles will von der guten zur bösen Taktik wechseln, aber Insider im Palast sind sich einig, dass er am Ende seiner Kräfte ist", erklärt Tom Quinn. Obwohl der Ehemann von Königin Camilla (76) von Herzen daran gelegen ist, sich mit Harry auszusöhnen, scheint nichts zu funktionieren.

Der Experte vermutet, dass die Probleme in Harrys Kindheit wurzeln. "Harry war seinem Vater nie wirklich nah – er wurde von Angestellten betreut und zwischen Diana (✝36) und Charles hin- und hergeschoben. Er hat sich immer verloren und vergessen gefühlt, und jetzt ist es zu spät für seinen Vater, das zu ändern", meint Tom. Doch nicht nur die fehlgeschlagenen Versöhnungsversuche werfen einen Schatten auf das angespannte Verhältnis zwischen Vater und Sohn. Auch Harrys jüngster Heimatbesuch, der erst vor Kurzem stattfand, sorgte für erneute Turbulenzen und Unstimmigkeiten.

Die widersprüchlichen Aussagen rund um das nicht zustande gekommene Treffen zwischen dem 39-Jährigen und seinem Vater zeigen deutlich, wie tief die Kluft zwischen den beiden inzwischen ist. Während der Sprecher des Herzogs behauptete, der volle Terminkalender des Monarchen sei schuld an der verpassten Begegnung, kam es kurz darauf zu einer überraschenden Wende: Harry soll die Einladung seines Vaters tatsächlich abgelehnt und die Terminhürde lediglich als Vorwand genutzt haben.

Für royale Expertinnen wie Ingrid Seward steht fest, dass Harrys Verhalten nicht nur verletzend, sondern auch rücksichtslos ist. "Selbst wenn er zu beschäftigt wäre, um Harry zu sehen – und das ist durchaus möglich – ist eine solche Ankündigung unnötig und nützt niemandem. Dies gilt insbesondere dann, wenn der Vater sich noch in der Krebsbehandlung befindet und möglicherweise sehr müde und emotional labil ist," erklärte die Royal-Expertin gegenüber Mirror. Sie fügt hinzu: "Er wusste nicht, dass Harry eine Erklärung abgeben würde, dass sein Vater zu beschäftigt sei, um ihn zu treffen. Das war verletzend und selbst wenn es wahr wäre, hätte man ein Treffen arrangieren können, wenn sie unter demselben Dach gewesen wären." Obendrein hätten Harrys Sicherheitsbedenken ein Wiedersehen weiter erschwert.

Getty Images König Charles und Prinz Harry im April 2015

Getty Images König Charles III. und Prinz Harry, 2022

Getty Images Prinz Harry im Juni 2023

Getty Images Prinz Harry, König Charles und Prinz William, 2002

