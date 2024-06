Jennifer Lange wird Mama: Welches Geschlecht hat ihr Baby?

Jennifer Lange (30) und ihr Partner Darius Zander (40) bekommen in wenigen Monaten Familienzuwachs: Die einstige Der Bachelor-Kandidatin ist erstmals schwanger! Erst vor ein paar Wochen hielt der Musiker um die Hand seiner Freundin an – und sie sagte Ja! Jetzt verraten die beiden, welches Geschlecht ihr Baby hat. Bei einer süßen Gender-Reveal-Party halten sie zusammen mit ihren Liebsten blaue Rauchkanonen in die Luft. Die beiden dürfen sich also über einen kleinen Jungen freuen!



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de