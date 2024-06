Urlaub statt Liebeskummer: So verarbeitet Joe Jonas Trennung

Joe Jonas (34) gönnt sich nach der Trennung von Stormi Bree Henley (33) eine Auszeit in einem luxuriösen Resort in Montenegro. Der Jonas Brothers-Star, der sich vor Kurzem wegen seines hektischen Arbeitsplans von dem Model getrennt hatte, postete am Montag Bilder auf Instagram, die seinen exquisiten Aufenthalt dokumentieren. Unter einem Beitrag mit Fotos und Videos seines Urlaubs schrieb der 34-Jährige: "Montenegro ist der absolute Hammer!", und fügte ein Emoji der Landesflagge hinzu.

Das Fünf-Sterne-Hotel liegt in der malerischen Bucht von Kotor und bietet seinen Gästen atemberaubende Ausblicke auf die umliegenden Berge und das ruhige Meer. Joe teilte unter anderem ein Selfie vor einem spektakulären Sonnenuntergang sowie ein Video von sich in auffälligen limonengrünen Badehosen beim Schwimmen. Seine Fans zeigen sich von den Urlaubseinblicken begeistert und kommentieren seine Postings. "Reise-Inhalte von Joe sind so gut!" und "Es ist schön, dich so glücklich zu sehen", schreiben sie. Joes Villa mit privatem Pool und direktem Zugang zum Strand hatte einen traumhaften Blick auf die Adria. Und dafür griff er tief in die Tasche, wie Page Six berichtet: Die Preise für solche luxuriösen Unterkünfte reichen von 1.680 Euro bis 17.981 Euro pro Nacht und beinhalten Annehmlichkeiten wie private Gärten, Hydrotherapie-Pools und persönliche Host-Dienste.

In Montenegro scheint Joe ein bisschen Zeit alleine zu genießen. Kein Wunder – die vergangenen Monate dürften für den Musiker nicht allzu leicht gewesen sein. Seit Herbst 2023 lebt er in Scheidung von seiner Ehefrau Sophie Turner (28). Die beiden waren seit gut acht Jahren eigentlich ein absolutes Traumpaar gewesen, krönten ihre Liebe nicht nur mit einer Märchenhochzeit, sondern auch mit zwei gemeinsamen Kindern. Umso überraschender kam ihre Trennung im vergangenen Jahr. Seitdem stehen die beiden gegeneinander vor Gericht: Es geht um das Sorge- und Aufenthaltsrecht für ihre Töchter. Joe lebt in den USA, während seine Ex in London wohnt.

Nach der Trennung von Sophie wollte auch der frühere Disney-Star der Liebe eine neue Chance geben. Vor fünf Monaten deutete alles darauf hin, dass Joe sich mit Model Stormi Bree auf eine neue Romanze eingelassen hat. Insidern zufolge schienen die beiden eine vielversprechende Chemie zu entwickeln. "Joe genießt es, Zeit mit Stormi zu verbringen", verriet eine Quelle gegenüber Us Weekly. Trotz aller romantischen Anflüge betonte die Quelle, dass Joes Kinder immer an erster Stelle kommen. "Das Ganze ist noch sehr frisch, aber er ist glücklich und sehr offen für alles, was noch kommt," hieß es weiter. Ihre Gefühle füreinander reichten aber offenbar nicht aus: Seit wenigen Tagen sollen die beiden wieder getrennt sein.

Instagram / joejonas Joe Jonas in Montenegro, Juni 2024

Getty Images Joe Jonas und Sophie Turner im März 2023

Getty Images Stormi Bree, 2022

Was haltet ihr von Joes Entscheidung, sich eine Auszeit zu gönnen?



