Anna-Maria Ferchichi stellt ihre Kinder immer vor den Beruf!

Bei der zehnköpfigen Familie Ferchichi läuft es nicht immer rund – es können immer unvorhersehbare Dinge passieren. So wie jetzt gerade: Anna-Maria Ferchichi (42) berichtet in ihrer Instagram-Story, dass sie mit ihrem Ehemann Bushido (45) eine Dienstreise absagen muss. "Wir haben uns gestern Abend spät entschieden, dass wir, nachdem Aaliyah Fieber bekommen hat, dachten, wir bleiben besser hier." Doch für die Achtfachmama ist der Ausfall des Termins nicht so schlimm, da ihre Kinder immer Vorrang haben, wie sie betont: "So ist das eben, wenn man Kinder hat. [...] Wenn man wegfährt, muss wirklich alles stimmen, sonst hat man gar kein gutes Gefühl – da muss man leider auf vieles verzichten."

Für die 42-Jährige ist das Leben in Dubai mit ihrer Familie total anders als in Deutschland. Auf der Plattform erzählt sie ihren Followern: "Eine Großfamilie ist eine riesige Verantwortung, das merken wir immer mehr – vor allem, wenn man auf einem anderen Kontinent und anderem Land lebt, ist es noch mal eine ganz andere Sache, auch vom Feeling her." In der jetzigen Situation hätte sie bei der Krankheit ihrer Tochter anders gehandelt, wenn sie nicht so weit weg wohnen würden, wie sie verrät: "In Deutschland wäre eine meiner Schwestern oder Anis Tante Moni gekommen."

Dass für Anna-Maria die Familie immer an erster Stelle steht, bewies sie bereits vor wenigen Tagen, als sie ihre Schwiegertochter in spe in Schutz nahm. Ihr ältester Sohn Montry Lewe und seine Freundin Yasmine wagten vor Kurzem den Schritt in die Öffentlichkeit – es folgte viel Kritik und besonders die 19-Jährige bekam im Netz Hass ab. Die Ehefrau von Bushido setzte sich für sie ein und kam in ihrer Instagram-Story nicht aus dem Schwärmen heraus: "Sie ist ein richtig tolles Mädchen – sie packt im Haushalt mit an, hilft mir mit den Kleinen und ist still, aber auch witzig."

Anzeige Anzeige

Instagram / anna_maria_ferchichi Anna-Maria Ferchichi mit ihren Kindern

Anzeige Anzeige

Instagram / anna_maria_ferchichi Anna-Maria Ferchichi mit Ehemann Bushido 2024

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Könnt ihr Anna-Maria verstehen, dass sie den Termin abgesagt hat? Ja, auf jeden Fall! Da gehen die Kinder immer vor. Na ja, es hätte sicherlich eine andere Lösung gegeben... Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de