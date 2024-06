Rebel Wilsons Schwiegervater akzeptiert ihre Beziehung nicht

Seit 2022 ist Rebel Wilson (44) mit ihrer Partnerin Ramona Agruma zusammen. Inzwischen haben die zwei sich sogar verlobt. Für beide Frauen ist es die erste gleichgeschlechtliche Beziehung – und genau das brachte für Designerin Ramona wohl einige Probleme mit sich. Denn damit die Liebe zwischen ihr und der Schauspielerin öffentlich gemacht werden konnte, musste sie sich vor ihren Eltern outen. Rebel verrät nun in einem Interview für BBC Radio 4: "[Ramonas] Mutter hat sich irgendwann aufgerafft, aber ihr Vater redet immer noch nicht mit ihr. Wir hoffen aber, dass sich das bald ändert."

Rebel selbst konnte glücklicherweise eine bessere Erfahrung machen. Vor wenigen Wochen erzählte sie in der TV-Show "Loose Women", dass ihre Mama total gelassen auf die Neuigkeiten reagiert hatte. Die Autorin sei völlig unnötig aufgeregt gewesen. "In meinem Fall hatte ich wirklich Glück, dass es so gut gelaufen ist, obwohl ich aus einem sehr konservativen Haushalt komme. Selbst meine Großeltern, die schon über 90 Jahre alt sind, sind echt cool damit umgegangen", plauderte die Australierin in dem Interview aus.

Obwohl Ramonas Vater die Beziehung zwischen seiner Tochter und Rebel offenbar nicht akzeptiert, genießen die beiden Frauen ihre Liebe. Mittlerweile hat das Paar sogar eine Tochter namens Royce Lillian, die mithilfe einer Leihmutter zur Welt gekommen ist. Auch eine Hochzeit ist wohl schon in Planung. In der ITV-Sendung "This Morning" verriet die "Pitch Perfect"-Darstellerin: "Es wird wahrscheinlich nächstes Jahr sein. Ich habe das Gefühl, dass es eine Strandhochzeit wird, aber ich weiß einfach nicht, an welchem Strand."

Getty Images Rebel Wilson und Ramona Agruma im März 2023

Instagram / rebelwilson Rebel Wilson, Ramona Agruma und Tochter Royce

