Ikke Hüftgold will Realitystars bei Bier-Event besiegen!

Das nächste große Live-Event steht schon in den Startlöchern! In wenigen Tagen stehen sich beim BILD Brauhaus Battle gleich vier Promipaare gegenüber und müssen in sieben verschiedenen Trinkspielen gegeneinander antreten. Darunter auch das "Team Malle", bestehend aus keinen Geringeren als den Mallorca-Kult-Stars Ikke Hüftgold (47), der mit bürgerlichem Namen Matthias Distel heißt, und Danni Büchner (46). Der "Bumsbar"-Interpret ist sich aber jetzt schon sicher: Er und seine Kollegin werden den Sieg nach Hause holen! "Ich bin natürlich von allen Teilnehmern auf alle Eventualitäten am besten eingestellt und deshalb haushoher Favorit. Es gibt nur ein Ziel, und zwar den Sieg", erklärt er siegessicher gegenüber Bild.

Zu seinen Mitstreitern zählen unter anderem Oliver Pocher (46), Ron Bielecki (25) und Realitystar Max Bornmann. An den Trash-TV-Sternchen kann Ikke allerdings kaum ein gutes Wort lassen. "Es sind ja immer die gleichen Gestalten, und ich meine Gestalten genauso, wie ich es sage. Es sind Leute, die auch sonst kein Talent haben, außer aufzufallen. Von daher habe ich es natürlich auch mit dem ein oder anderen Großmaul zu tun", führt er seine Ansage weiter fort. Und was, wenn der Ballermann-Sänger gegen so eine "Gestalt" verlieren würde? Das kommt für Ikke nicht infrage! "Den Worst Case schließe ich kategorisch aus", meint der 47-Jährige komplett überzeugt.

Das große Brauhaus-Battle wird am 6. Juni ab 20 Uhr live aus dem Brauhaus in Wuppertal für alle Schaulustigen im Netz übertragen. Neben den sieben Trinkspielen geht es im Finale noch einmal so richtig zur Sache: Nur wer im Beerpong siegt, wird Gewinner des Abends sein! Moderiert wird das Promi-Event von Influencer Twenty4Tim (23) und Moderatorin Celine Behringer.

Anzeige Anzeige

ActionPress Ikke Hüftgold, Ballermann-Star

Anzeige Anzeige

Instagram / twenty4tim Twenty4tim, Influencer

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Glaubt ihr auch, dass Ikke und Danni gewinnen werden? Ja, sie sind ein gutes Team! Nee, ich glaube, ein anderes Team ist stärker. Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de