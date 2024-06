Selma Blair bringt ihren Assistenzhund mit auf Red Carpet!

Selma Blair (51) zeigt sich gut gelaunt auf dem roten Teppich – und kam sogar in tierischer Begleitung. Die Schauspielerin besuchte am Mittwoch die Tribeca-Festival-Vorführung "Woman in Charge" von Diane von Furstenberg (77) in New York City. Und auf dem Event hatte sie ihren Assistenzhund mit im Schlepptau. Er hilft ihr seit ihrer MS-Diagnose, die sie 2018 erhalten hatte, im Alltag. Während die "Natürlich Blond"-Bekanntheit in einem schlichten schwarzen Kleid strahlte, hielt sie ihren Vierbeiner an der Leine, der einen entspannten Eindruck machte.

Auf dem Event gab Selma auch ein großes Update zu ihrer Gesundheit – und diesbezüglich hatte sie erfreuliche Neuigkeiten. "Ich bin seit einiger Zeit in Remission", berichtete die Mutter eines Sohnes gegenüber E! News. Alles in allem fühle sie sich aktuell "sehr gut". "Ich hatte erst letzte Woche eine MRT-Untersuchung. Keine Neuigkeiten sind gute Neuigkeiten. Aber ich habe eine Transplantation gemacht, und es war unglaublich, die Knochenmarktransplantation zu haben", erklärte der Hollywoodstar weiter zu seinem gesundheitlichen Zustand.

Vor sechs Jahren machte Selma ihr Leiden öffentlich. Seitdem sprach sie stets offen und ehrlich über ihre Gemütslage. Auch wenn es ihr inzwischen wieder besser geht, war das nicht immer der Fall. So gestand Selma im vergangenen November im Interview mit Vogue: "Ich wünschte mir den Tod. Habe einen Suizidversuch unternommen. Ein paar Mal. Aus Verzweiflung." Heute blickt sie aber positiv in die Zukunft – und genießt vor allem die Zeit mit ihrem Sohn Arthur.

