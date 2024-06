Vor knapp zwei Jahren starb Matthias Reims Sohn Bastian

Vor rund zwei Jahren durfte sich Matthias Reim (66) über die Geburt seines siebten Kindes freuen, doch was kaum einer weiß: Im Oktober des gleichen Jahres starb sein ältester Sohn Bastian im Alter von 35 Jahren! Wie Bild berichtet, tauchte der Name des Schlagersängers allerdings nicht in der Traueranzeige auf. Auch auf der Beerdigung sei er nicht gewesen, angeblich habe er erst später von dem Tod seines Sohnes erfahren. Seit Jahren soll kein Kontakt bestanden haben. "Aus Rücksicht auf die Mutter" wollte sich Matthias gegenüber dem Blatt nicht äußern. Bastian kam 1987 mit einer schweren Behinderung zur Welt. So litt er an einer Zerebralparese und einem Gehirnschaden, der mit Bewegungsstörungen, Lähmungen und Muskelsteife einherging.

Mit der Mutter seines Sohnes war Matthias rund sieben Jahre verheiratet – 1992 trennten sie sich jedoch. In einem Interview aus dem Jahr 2000 verriet der "Du Bist Mein Glück"-Interpret, wie sehr Bastians Krankheit den Alltag des Paares dominierte: "Es war ein Albtraum. Unsere Ehe ist daran zerbrochen. Meine Frau hatte keine Kraft mehr für einen anderen Menschen. Ihre ganze Liebe ging an Bastian, irgendwann war unsere Ehe tot." Doch wieso brach dann der Kontakt zu seinem Sohn ab? "Es hat Bastian immer verwirrt, wenn ich aufgetaucht bin. Also habe ich mich langsam zurückgezogen. Ich habe meiner Frau bei der Scheidung das Haus überschrieben und sie finanziell abgesichert. Mehr konnte ich nicht tun", erklärte der Musiker gegenüber dem Magazin.

Matthias ist mittlerweile zum vierten Mal verheiratet. Mit seiner aktuellen Ehefrau Christin Stark (34) geht er nun seit 2012 durchs Leben. Vor rund vier Jahren schritten die beiden dann vor den Traualtar. Im April 2022 durften sich die beiden dann über die Geburt von Töchterchen Zoe freuen. Die Geburt des gemeinsamen Kindes sei für den Künstler etwas ganz Besonderes gewesen, da dadurch die Liebe zu seiner Christin noch mal gewachsen sei. "Weil da ein Sonnenschein gekommen ist, den ich nicht für möglich gehalten hätte. Ich habe ja viele Kinder und ich liebe sie alle, aber da ist schon etwas Besonderes entstanden", betonte er im Gespräch mit Meine Schlagerwelt.

