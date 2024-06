Neuer Gilliam-Film: Johnny Depp als Satan in der Hauptrolle!

Im vergangenen Jahr kehrte Johnny Depp (60) mit einer eher weniger aufsehenerregenden Rolle im historischen Drama "Jeanne du Barry" ins Showgeschäft zurück. Nun scheint der Fluch der Karibik-Star wieder bereit für größere Rollen zu sein – und da hat er auch schon eine an der Angel: Er wird im neuen Film "The Carnival At The End Of Days" von Terry Gilliam in die Hauptrolle des Satan schlüpfen! Das verkündet der Regisseur höchstpersönlich beim Annecy International Animation Film Festival in Frankreich, wie unter anderem Daily Mail berichtet.

Neben dem "Charlie und die Schokoladenfabrik"-Darsteller soll der Regisseur noch weitere namhafte Schauspieler in petto haben: Auch Jason Momoa (44), Adam Driver (40) und Jeff Bridges (74) werden in seinem neuen Streifen zu sehen sein. Jeff wird mit seiner Rolle als Gott den Gegenspieler zu Johnnys Part als Satan verkörpern. Terry beschreibt seinen neuen Film als "eine Komödie, in der Gott beschließt, die Menschheit zu zerstören. Und der einzige, der versucht, uns zu retten, ist Satan." Der Monty Python-Mitbegründer verrät weiter: "Wir versuchen, genau festzulegen, wann und wo der Film gedreht werden soll. Im Moment sind die Dreharbeiten für nächsten Januar geplant. Wir werden sehen." Terry fehle nur noch eine Darstellerin, die eine moderne Version der biblischen Eva verkörpern soll. Eine Frau im Cast sei ihm wichtig, "um das alles zu vervollständigen", erklärt der Filmemacher.

Es ist nicht die erste Zusammenarbeit von Johnny und dem berühmten Regisseur. Unter anderem führte Terry bei den Filmen "Fear and Loathing in Las Vegas" und "Das Kabinett des Doktor Parnassus" Regie, bei denen der Hollywood-Star jeweils eine der Hauptrollen ergattern konnte. Zuletzt zeigten sich die beiden zusammen bei der Premiere des Filmes "Jeanne du Barry" im Jahr 2023, mit dem Johnny sein Leinwand-Comeback feierte.

