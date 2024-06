Nur Chickenwings: Ed Sheerans Diät scheiterte kläglich!

Ed Sheeran (33) hat den Dreh jetzt raus! Der Brite gehört zu den bekanntesten Musikern weltweit. Seine Hits wie "Shape of You" oder "Thinking Out Loud" werden im Radio hoch- und runtergespielt. Doch auch ein Superstar hat offenbar mal mit seinem Gewicht zu kämpfen – denn Ed sei es früher völlig falsch angegangen, ein paar Pfunde zu verlieren. "In Amerika dachte ich früher, dass keine Kohlenhydrate, kein Brot und keine Pommes bedeuten", erklärt der Sänger im Podcast "Session 24". Aus diesem Grund sei Ed davon ausgegangen, dass er durchaus Chicken Wings essen könne. "Ich habe anderthalb Jahre lang nur Chicken Wings gegessen und 25 Kilo zugenommen", berichtet er.

Mittlerweile wisse der "Perfect"-Interpret aber, was er tun müsse, um abzunehmen. "Ich neige generell dazu, an Gewicht zuzulegen, und fand heraus, dass ich einfach nur ins Fitnessstudio gehen und auf die Portionsgröße achten muss", erklärt Ed. Sobald er nur eine kleine Portion vor sich hätte, würde ihm das genügen. Wenn er allerdings viel Essen zur Auswahl hat, könne er sich nicht stoppen. "Ich habe keinen Ausschaltknopf. Wenn ich nur eine Sache zum Essen habe, dann liegt dort die Grenze", führt er weiter aus.

In den vergangenen Jahren hat Ed nicht nur seiner Chicken Wings-Diät abgeschworen. "Als ich berühmt wurde, hatte ich 10.000 Kontakte in meinem Telefon. Ich habe einfach den Kontakt zur Realität verloren, also bin ich es losgeworden", erzählte der 33-Jährige im Podcast "Therapuss". Stattdessen versuche er, seine Zeit für seine Musik zu nutzen. Ed erklärte: "Wenn man einfach nur sitzt und nichts tut, dann fällt einem ein Text oder eine Melodie ein. Du hast dann eine Idee, wie es mit deiner Karriere weitergehen soll."

Getty Images Ed Sheeran, Juni 2019

Getty Images Ed Sheeran, Sänger

