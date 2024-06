Steht Golden Bachelor Gerry Turner etwa auf Kris Jenner?

Kendall Jenner (28) plaudert aus dem Nähkästchen! In der aktuellen Episode von The Kardashians verrät das Model Details von einem gemeinsamen Abendessen mit Mutter Kris Jenner (68) und The Golden Bachelor-Star Gerry Turner. Bei dem gemeinsamen Dinner habe der Junggeselle wohl nur Augen für Mama Kris gehabt und offenbar ziemlich mit ihr geflirtet. "Er hat ihr Lächeln, ihre Augen und ihre Energie bewundert", plaudert die Schwester von Kylie Jenner (26) aus.

Die Sympathie zwischen Kris und Gerry schien dem Model ziemlich unangenehm gewesen zu sein, denn Kendall wäre am liebsten aus der Situation geflohen, wie sie erzählt: "Ich dachte mir nur, dass wir besser gehen sollten." Als Kris in der Folge von den Produzenten auf das Thema angesprochen wird, reagiert sie gelassen. "Hey Gerry, ich habe einen Freund, okay", witzelt das Kardashian-Jenner-Familienoberhaupt in Richtung der Kamera. Die 68-Jährige und ihr 25 Jahre jüngerer Partner Corey Gamble (43) gehen bereits seit rund zehn Jahren gemeinsam durchs Leben.

Auch von Gerrys Seite wird zum Drehzeitpunkt der Folge vermutlich nicht mehr als freundschaftliches Interesse bestanden haben. Zu diesem Zeitpunkt war der TV-Star nämlich noch mit seiner Ex Theresa Nist zusammen. Das Paar hatte sich bei der Rosenshow kennengelernt und sogar kurz darauf geheiratet. Doch die Liebe hielt nicht lange an: Nach wenigen Monaten reichte Gerry schon wieder die Scheidung ein.

MEGA Kendall Jenner mit ihrer Mutter Kris Jenner

Instagram / theresa_nist Theresa Nist und Gerry Turner, TV-Bekanntheiten

