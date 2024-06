Holly Ramsay macht ihrem Freund Adam süße Liebeserklärung

Holly Ramsay ist total verliebt in ihren Liebsten Adam Peaty (30). Das macht die Tochter von Starkoch Gordon Ramsay (57) nun in einem süßen Instagram-Post zum ersten Jahrestag mehr als deutlich. "365+, ich liebe dich", schreibt die Britin zu einem Schnappschuss, auf dem sie mit dem Profi-Schwimmer in die Kamera grinst – Adam hat ihr dabei liebevoll seinen Arm um die Hüfte gelegt. In ihrer Story fügt sie noch hinzu: "... und ich habe nicht aufgehört zu lächeln." Auch ihr Freund teilte ein paar Bilder auf seiner Seite und fand rührende Worte: "Dankbar für jede Sekunde, in der ich anwesend sein kann."

Nicht nur die Fans freuen sich total mit den beiden und gratulieren ihnen zum Einjährigen. Auch die Eltern der 24-Jährigen hinterlassen Kommentare unter ihrem Beitrag. "Ich liebe das [Foto]", schreibt ihre Mutter Tana (48). Papa Gordon kommentiert: "Glückwunsch, ihr beiden." Die Ramsays sind von Hollys Freund also schwer begeistert – einer Hochzeit stünde also nichts im Weg! Seit ein paar Wochen wird nämlich gemunkelt, dass sie und Adam sich still und heimlich verlobt haben. Der Grund dafür: Das Model trug auf ein paar Fotos einen verdächtigen Ring an ihrer linken Hand. Bestätigt haben die beiden die Verlobungsgerüchte bisher aber nicht.

Seit die zwei im Juni vergangenen Jahres ihre Beziehung offiziell machten, zeigen sie sich regelmäßig auf Events oder ganz vertraut im Netz. Über die sozialen Medien hat sich das Paar auch kennengelernt. "Holly ist ein wunderschönes Mädchen und Adam hat sie über die sozialen Medien kontaktiert. Er hat viele ihrer Fotos auf Instagram gelikt und jetzt hat er den ersten Schritt gemacht", verriet ein Insider gegenüber The Sun. Zuvor war Adam ein paar Jahre mit Eirianedd Munro zusammen gewesen – aus der Beziehung stammt sein dreijähriger Sohn George.

Instagram / adam_peaty Adam Peaty und Holly Ramsay im September 2023

Backgrid Adam Peaty und Holly Ramsay, 2023

