So stylish feiert Jessica Simpson ihre Tochter Birdie Mae!

Jessica Simpson (43) nutzt jede Gelegenheit für einen gelungenen Auftritt. Bei der Feier des Kindergartenabschlusses ihrer Tochter Birdie Mae (5) erscheint die Sängerin in einem aufregenden Outfit. Fotos, die Daily Mail vorliegen, zeigen, wie die ganze Familie bei der Veranstaltung erscheint. Die "I Wanna Love You Forever"-Interpretin trägt dabei ein pinkfarbenes Satinkleid mit einem langen Schlitz am Bein. Dazu kombiniert sie hochhackige Stiefel in Schlangenlederoptik und einen fransigen Kimono, der mit einem Paisleymuster bedruckt ist. Ihr Töchterchen präsentiert sich in einem rosafarbenen Kleid und lässt sich auf den Schultern ihres Papas Eric Johnson (44) in den Kindergarten tragen.

Ihre drei Kinder sind Jessicas größtes Glück. Neben der kleinen Birdie ist der ehemalige Popstar Mutter von Tochter Maxwell Drew (12) und Sohnemann Ace Knute (10). Als die drei nach den vergangenen Sommerferien wieder zur Schule, beziehungsweise in den Kindergarten, mussten, teilte die stolze Mama einen süßen Schnappschuss der Geschwister auf Instagram. Damals graute es der 43-Jährigen schon vor der Arbeit, die das mit sich bringen würde. "Wir freuen uns immer, dass unsere Kinder endlich wieder zur Schule gehen, bis sie Ordner mit Hausaufgaben mit nach Hause bringen und wir dann feststellen, dass wir auch wieder zur Schule gehen müssen", witzelte Jessica.

Mit ihrem Mann Eric ist die Schwester von Ashlee Simpson (39) seit zehn Jahren verheiratet. Allerdings mussten die Schauspielerin und der ehemalige Eishockeyspieler in dieser Zeit schon einige Höhen und Tiefen durchmachen. Besonders die Erziehung ihrer gemeinsamen Sprösslinge ist ein Streitthema in ihrer Beziehung. Gegenüber People hatte Jessica verraten, dass ihr Mann keine Geschwister hätte und deshalb manche Probleme seines Nachwuchses nicht nachvollziehen könnte. Allerdings wäre ihr Liebster "insgesamt ein sehr guter Vater und ein toller Mann".

Instagram / jessicasimpson Jessica Simpsons Kinder Maxwell Drew, Ace Knute und Birdie Mae, August 2023

Getty Images Eric Johnson und Jessica Simpson

