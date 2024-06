Halbfinale: Welche GNTM-Models sollen ins Finale kommen?

Noch acht Kandidaten haben die Chance auf den Germany's Next Topmodel-Sieg. Im heutigen Halbfinale entscheidet sich, wer am Donnerstag um den Titel kämpfen wird. Welche der verbliebenen Models sollen ins große Finale einziehen und wen soll Heidi Klum (51) doch lieber vorher nach Hause schicken? Bei den Mädels sind nur noch Grace, Lea, Fabienne und Xenia dabei. Bis auf Fabienne konnten sich alle im Laufe der Staffel einige Jobs angeln. So schnappte sich Grace unter anderem die Intimissimi-Kampagne, Lea wurde für Kilian Kerners 20. Jubiläum gebucht und Xenia bekam den Calzedonia-Job. Aber auch bei den Shootings lieferten die vier Girls ab – in der vergangenen Woche hatten jedoch einige so ihre Probleme.

Ebenso sind noch vier Männer im Rennen: Frieder, Jermaine, Linus und das Zwillingsteam Luka und Julian. Jobs konnten sich nur Frieder und Jermaine sichern – Linus und die Twins gingen leer aus. Von allen vieren scheint Heidi aber Fan zu sein. Vor allem die Zwillinge durften sich von der Modelmama in den vergangenen Folgen viel Lob anhören. Die 51-Jährige änderte wegen der zwei sogar die Regeln, sodass sie als Team gewertet und zu zweit gewinnen können. Welche Models sollen heute ihre Koffer packen? Stimmt unten ab!

Bleibt abzuwarten, wie sich die GNTM-Chefin heute Abend entscheidet. Die Zuschauer dürfen sich aber auf ein ziemlich aufregendes Halbfinale gefasst machen. Wie in der Vorschau zu sehen ist, steht zu guter Letzt noch ein krasses Fotoshooting an: Die Models müssen sich aus einem fliegenden Helikopter hängen. Anschließend geht es in ausgefallenen Looks von Yannik Zamboni auf den Catwalk.

ProSieben / Michael de Boer Fabienne Urbach nach dem GNTM-Umstyling

ProSieben/Sven Doornkaat Julian und Luka Cidic bei "Germany's Next Topmodel"

Welche Kandidaten sollen heute gehen? Grace! Fabienne! Lea! Xenia! Jermaine! Julian und Luka! Linus! Frieder!



