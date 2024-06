Patchworkfamilie: Das schätzt Mareile Höppner am meisten

Bei Mareile Höppner (47) ist zu Hause oft viel los – sie und ihr Partner haben beide Kids mit in die Beziehung gebracht. Wie die Moderatorin beim Lascana Summer Event gegenüber Promiflash erklärt, klappe das Patchworkfamilienleben bei ihnen super. Am meisten schätze sie, dass sie viel voneinander lernen können: "Ich glaube, das ist ja nichts, was man erst mal so grundsätzlich plant, aber wenn es passiert und es gut funktioniert miteinander – und das Glück haben wir – dann bereichern sich im besten Fall die Personen gemeinsam und das ist bei uns der Fall." Alle verstehen sich gut und unterstützen sich wohl sehr: "Insofern ist das auch ein schöner Zuwachs, tatsächlich."

Zu ihrem Ex-Partner und Vater ihres Sohnes, Arne Schönfeld, hat die TV-Bekanntheit trotz ihrer neuen Beziehung noch ein freundschaftliches Verhältnis. Im Gespräch mit RTL erklärte Mareile: "Wir waren ja ewig zusammen, von ganz jungen Jahren an, und wir sind heute auch eng befreundet und verstehen uns wahnsinnig gut. Er ist Teil meines Lebens, ich bin Teil seines Lebens." Seit 2019 sind die zwei getrennt, jedoch bisher noch nicht geschieden.

Seit rund vier Jahren ist Mareile nun mit ihrem Florian liiert, der zwei Kids aus einer früheren Beziehung hat. Auch wenn bei den beiden offenbar alles perfekt läuft, will die 47-Jährige ihren Liebsten wohl erst mal nicht heiraten. "Ich lebe im Hier und Jetzt mit einem Partner und insgesamt drei Kindern. Das ist perfekt so und bedarf gerade zumindest keiner Änderung", betonte sie gegenüber Bunte und fügte hinzu: "Sollte ich jemals wieder heiraten, wird es mit Sicherheit keiner mitbekommen."

Anzeige Anzeige

Getty Images Mareile Höppner mit ihrem Mann Arne Schönfeld im Jahr 2009

Anzeige Anzeige

Instagram / mareilehoeppner_official Mareile Höppner und ihr Partner, 2024

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Wünscht ihr euch mehr Details zu Mareiles Patchworkfamilie? Nein, das ist ja ihre Privatsache. Ja, ich würde mir wünschen, dass sie mehr von ihrem Familienleben teilt. Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de