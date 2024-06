Courteney Cox erinnert an ihr Video mit Bruce Springsteen!

Courteney Cox (59) begeisterte in zehn Staffeln der beliebten Sitcom Friends Millionen von Fans. Doch etwa ein Jahrzehnt, bevor ihr die Rolle als Monica Geller zu weltweiter Bekanntheit verhalf, stand die Schauspielerin bereits einmal im Rampenlicht: Sie spielte 1984 in Bruce Springsteens (74) Musikvideo zu "Dancing in the Dark" mit! Jetzt erinnert die Scream-Darstellerin mit einem lustigen Clip auf der Plattform TikTok an ihre damalige Tanzeinlage. Darin tanzt sie zunächst in einem blauen Sweatshirt mit Reißverschluss und Jeans zu Bronski Beats Song "Smalltown Boy", während folgender Text eingeblendet wird: "Ich frage meine Mutter, wie sie in den 80er-Jahren getanzt hat." Dann erfolgt ein Cut in der Musik und Courteney öffnet den Reißverschluss ihres Sweatshirts. Zum Vorschein kommt ein weißes Shirt mit roten Streifen und einem Bruce-Springsteen-Aufdruck. Als Bruces Hit "Dancing in the Dark" ertönt, wechselt die Sequenz zu einer Aufnahme aus den 80ern, in der die "Cougar Town"-Darstellerin in fast demselben Shirt gemeinsam mit dem Rockstar auf der Bühne tanzt. "1980’s dancing … in the dark" schreibt sie in Anlehnung an den Songtitel unter das Video.

Ein Fan erinnert sich an den Auftritt und kommentiert überrascht: "Ich wusste nicht, dass das Courteney Cox ist!" Ein anderer Follower der 59-Jährigen wird bei ihrem Clip ganz nostalgisch: "Ich liebe es! Ich erinnere mich, dass ich das als Kind gesehen habe, und dachte, Courteney sei das schönste Mädchen aller Zeiten!" Courteney war 20 Jahre alt, als sie bei einem Casting für das Musikvideo ausgewählt wurde. Die Aufnahmen entstanden bei der Eröffnung von Bruces "Born in the USA"-Tour in Minnesota. Die heutige Produzentin habe damals nicht gewusst, dass sie auf die Bühne geholt wird, wie sie 2017 in der Talkshow "Off Camera" offenbarte. Neben Courteney waren noch ein paar andere Frauen am Dreh beteiligt – wer den großen Auftritt bekommt, war eine spontane Entscheidung. "Ich wollte nicht vor 30.000 Leuten tanzen. Es war ein volles Konzert, und wir haben den Song zweimal hintereinander gespielt", verriet der "Shining Vale"-Star.

Courteney steht aktuell kurz vor ihrem 60. Geburtstag. Im vergangenen Jahr feierte sie ihren großen Tag gemeinsam mit ihrer Schauspielkollegin Jennifer Aniston (55) in einem Restaurant in Malibu. Die "Murder Mystery"-Darstellerin gratulierte dem Geburtstagskind auch auf Instagram: "Ich möchte mir einen Moment Zeit nehmen, um meiner liebsten CC alles Gute zum Geburtstag zu wünschen. Wenn ihr das Glück habt, sie zu kennen, wisst ihr, wie unglaublich sie ist." Die beiden kennen sich von ihrer gemeinsamen Zeit am "Friends"-Set und sind seitdem eng befreundet.

Courteney Cox im Januar 1999

Jennifer Aniston und Courteney Cox

