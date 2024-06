Paris Hilton und Sohn Phoenix überzeugen in stylishen Looks

Paris Hilton (43) hat ihr Leben als partyliebendes It-Girl längst hinter sich gelassen: Das beweist sie nun mal wieder in aktuellen Aufnahmen, die Daily Mail vorliegen. Statt sich im New Yorker Nightlife zu präsentieren, wird die Blondine gemeinsam mit ihrem Söhnchen in den Straßen des Big Apples gesichtet. Dabei wird vor allem eins ganz deutlich: Söhnchen Phoenix (1) kommt in Sachen Mode ganz nach seiner berühmten Mama. Während Paris sich in einem All-Black-Ensemble bestehend aus einem Minirock und Overknee-Boots zeigt, rockt ihr kleiner Strahlemann mit einer coolen Cappy und weißen Sneakers ein ähnlich stilsicheres Outfit.

Wie wohl sich die Hotelerbin in ihrer Rolle als Mama fühlt, macht sie mit regelmäßigen Posts im Netz deutlich. Zuletzt gewährte Paris ihren Fans da einige private Einblicke in ihren vergangenen Familienurlaub am Pazifischen Ozean. Besonders der zuckersüße Partnerlook ihrer beiden Sprösslinge sorgte damals für Entzückung bei der Community der 43-Jährigen. "Ich liebe die passenden Outfits", "Baby London sieht aus wie ihre Mami" oder auch "Diese Fotos sind wunderschön. So glücklich, dein Glück in deinem Leben zu sehen. So eine tolle Frau und Mama!", lauten nur einige der Kommentare unter dem Posting, welches die "Stars Are Blind"-Interpretin auf ihrem privaten Instagram-Profil teilte.

Nicht nur ihr eigener Nachwuchs, sondern auch der ihrer Bekannten und Freunde scheint in Paris regelrecht Glücksgefühle auszulösen. Nachdem Sofia Richie (25), die kleine Schwester ihrer langjährigen Freundin Nicole Richie (42), vor einigen Wochen ihren allerersten Nachwuchs auf der Welt begrüßt hatte, zeigte sich die DJane sichtlich erfreut über diese Nachrichten. "Es ist etwas ganz Besonderes", schwärmte sie daraufhin in einem Interview mit E! News und fügte begeistert hinzu: "Mutter zu sein ist meine Lieblingsbeschäftigung und ich kenne Sofia seit ihrer Geburt."

Instagram / parishilton Paris Hilton mit ihren beiden Kindern

Getty Images Paris Hilton und Sofia Richie, 2017

