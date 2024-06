So will Zwölffachpapa Nick Cannon seinen Vatertag verbringen

Nick Cannon (43) ist stolzer Papa einer großen Patchworkfamilie: Mit sechs verschiedenen Frauen durfte der Comedian bereits zwölf Kinder auf der Welt begrüßen. Am 16. Juni steht in Amerika der alljährliche Vatertag vor der Tür. Im Interview mit People verrät der Moderator nun, wie er seinen Ehrentag verbringen möchte. "Es ist definitiv einer dieser Tage, an denen ich den ganzen Tag mit meinen P's und Q's beschäftigt bin", gibt Nick preis.

Im Gespräch mit dem Newsportal geht der 43-Jährige noch weiter ins Detail. "Es soll ein Tag sein, an dem ich mich ausruhe, aber ich möchte all meinen Kindern die Möglichkeit geben, sich mit mir zu treffen und mir Geschenke zu machen, und all diese Dinge", erklärt Nick und freut sich: "Es ist ein lustiger Tag und ich schätze all die Liebe, die ich an diesem Tag bekomme."

Mit seiner Ex-Frau Mariah Carey (55) teilt er sich die Zwillinge Moroccan (13) und Monroe (13), die im April 2011 zur Welt kamen. Mit Brittany Bell (36) hat Nick zudem drei weitere Kinder: Golden Sagon, Rise Messiah und Powerful. Die Zwillinge Zion Mixolydian und Zillion Heir und seine Tochter Beautiful Zeppelin durfte er gemeinsam mit Abby De La Rosa auf der Welt begrüßen. Mit Bre Tiesi hat er ein weiteres Kind. Im September 2022 wurde er Vater eines weiteren Sprösslings – Mutter ist Lanisha Cole. Er ist außerdem Vater von zwei Kindern mit Alyssa Scott: Sohn Zen, der im Dezember 2021 im Alter von fünf Monaten starb, und Tochter Halo Marie, die im Dezember 2022 geboren wurde.

Instagram / nickcannon Nick Cannon mit seinen Zwillingen Zillion und Zion

Getty Images Nick Cannon, Mariah Carey und ihre Kids im Jahr 2018

