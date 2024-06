6.000 Euro genommen: Bereut Cecilia Asoro ihre Entscheidung?

Sie hat das Angebot angenommen – doch bereut sie es? Cecilia Asoro und ihre Kampf der Realitystars-Mitstreiter bekamen innerhalb der Show von der Chefetage das unmoralische Angebot, einen Teil der Gewinnsumme direkt einzustecken. Unter anderem entschied sich die ehemalige Are You The One?-Teilnehmerin für das verlockende Gebot und krallte sich ganze 6.000 Euro. Gegenüber Promiflash verrät Cecilia nun, wie sie heute über die Situation denkt: "Ich bereue keine Sekunde, das Geld genommen zu haben. Die Leute sollten endlich verstehen, dass es ein Spiel ist und man es einfach spielen sollte. Jeder Mensch, dem Geld angeboten wird und der sagt, er nimmt es nicht an, weil er ja ach so loyal ist, hat das Spiel nicht verstanden." Für sie spiele Loyalität in diesen Momenten jedoch keine Rolle – die Beauty ist über ihre Entscheidung einfach "glücklich".

Neben Cecilia konnten auch noch zwei weitere Realitysternchen nicht verzichten und genehmigten sich einen kleinen "Obolus", wie Theresia Fischer (32) es so schön bezeichnete. Sie entschied sich für 1.900 Euro. Der Ex-Das Sommerhaus der Stars-Kandidat Maurice Dziwak (25) war der dritte im Bunde, der zugriff. "Ich würde das Geld jetzt sofort nehmen, sofort. Aber das Problem ist ja, alle waren jetzt vor mir drin. Alle sagen dann, 'da lag Geld'. Wenn Calvin (32) nach mir kommt und sagt: 'Da liegt kein Geld', weiß ja jeder, dass ich es genommen habe", überlegte er erst noch zögerlich. Letztendlich entschied er sich jedoch dafür, die gesamte Restsumme von 2.100 Euro einzustecken.

Mittlerweile ist die fünfte Staffel von "Kampf der Realitystars" entschieden: Calvin ist der neue "Realitystar des Jahres" – Cecilia belegte den zweiten Platz. Dass sie das Format nicht als Siegerin verlassen konnte, stimmt die Trash-TV-Berühmtheit etwas traurig, wie sie Promiflash verriet: "Natürlich bin ich traurig, weil ich es fast geschafft habe." Einen privaten Erfolg verzeichnete sie aber dennoch: "Aber der größte Sieg war für mich, zu sehen, wie viele Leute hinter mir standen und wollten, dass ich gewinne."

RTLZWEI Maurice Dziwak bei "Kampf der Realitystars" 2024

RTLZWEI Cecilia Asoro, Calvin Kleinen und Lilo von Kiesenwetter, "Kampf der Realitystars"-Finalisten

