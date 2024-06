Gordon Ramsays Tochter Holly präsentiert sexy Latzhosen-Look

Oh, là, là! Mit einem neuen Instagram-Beitrag zieht die Tochter des Starkochs Gordon Ramsay (57) jetzt alle Blicke auf sich. Holly Ramsay veröffentlicht ein paar sexy Schnappschüsse im Netz, die sie in einer Latzhose der Marke Prada zeigen – sie trägt aber weder ein Shirt noch einen BH darunter! Zu dem Foto schreibt sie: "Wie ich wollte, dass sie aussieht vs. wie sie wirklich aussieht. Ich bin trotzdem begeistert." Die letzte Aufnahme zeigt nämlich, dass das Kleidungsstück etwas sehr weit sitzt, und nicht so, wie sie es in den vorherigen Fotoszurechtgezogen hat.

Begeistert sind Hollys Fans aber trotzdem – von ihr und der Latzhose! "Du siehst toll aus", schwärmt beispielsweise ein Nutzer. Dem schließt sich ein weiterer an: "Ich liebe sie. Würde sie haben wollen." Zudem findet ein Follower, sie solle die Hose auf jeden Fall kaufen, egal, wie sie sitzt: "Ruf den Schneider an, weil sie ist zu toll, als dass du sie nicht nimmst.". Aber was wohl ihr Papa von den Aufnahmen hält? Das scheinen sich auch die Nutzer zu fragen. "Gordon schlägt gerade in die Luft", schreibt einer von ihnen, während ein anderer ein GIF in die Kommentare postet, das den 57-Jährigen "Wow" sagen zeigt.

Einem Menschen scheinen die Bilder aber ganz besonders zu gefallen: ihrem Freund Adam Peaty (30)! Der Profi-Schwimmer kommentiert nämlich ein Emoji mit Herzaugen unter Hollys Post. Er ist also total vernarrt in seine Partnerin – und die 24-Jährige auch in ihn, wie sie erst kürzlich zeigte. Im Netz machte sie ihrem Liebsten eine süße Liebeserklärung: "365+, ich liebe dich", schrieb Holly unter ein Foto, auf dem sie und Adam in die Kamera grinsen.

Instagram / hollyramsayy Holly Ramsay im Juni 2024

Instagram / hollyramsayy Holly Ramsay und Adam Peaty

