Prinzessin Eugenie teilt süße Vatertagsfotos von ihren Jungs

In Großbritannien wird der Vatertag gefeiert und auch Prinzessin Eugenie (34) ehrt ihren Gatten Jack Brooksbank (38). Die Fotos, die sie auf Instagram teilt, dürften die Herzen der Fans zum Schmelzen bringen. Denn auf beiden Bildern ist der Marketingmanager zusammen mit jeweils einem der beiden Söhne zu sehen. Während Jack auf einer Aufnahme in die Kamera strahlt und seinen Großen August (3) durch ein Spielgerüst begleitet, hält er Nesthäkchen Ernest (1) auf der anderen fest an sich gedrückt. "Alles Liebe zum Vatertag! Wir lieben dich!", lauten die herzlichen Worte seiner Frau zu den Bildern.

Wie sehr sie auch heute noch für ihren Jack schwärmt, machte die Tochter von Sarah Ferguson (64) und Prinz Andrew (64) an seinem Geburtstag deutlich. Jack feierte seinen Ehrentag Anfang Mai und seine Liebste postete eine Reihe von Schnappschüssen, die die beiden so privat wie selten zeigten. Dabei waren unter anderem Aufnahmen von Events, aber auch niedliche Vater-Sohn-Momente am Strand. "Herzlichen, herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag, mein Liebster. Du verbreitest, egal wo du bist, immer Freude", lautete die süße Liebeserklärung der Prinzessin von York.

Verheiratet sind Jack und Eugenie bereits seit 2018. Das Liebesglück perfekt machte Söhnchen August, als er im Februar 2021 das Licht der Welt erblickte. Im Mai 2023 vervollständigte Ernest die Familie. Seine Geburt machte das Paar in den sozialen Netzwerken offiziell. "Jack und ich wollten die Neuigkeit mit euch teilen, dass wir unseren kleinen Jungen, Ernest George Ronnie Brooksbank, bekommen haben", schrieb die stolze Mama. Auch sein Name sei etwas ganz Besonderes, denn die Vornamen stammen von seinem Urururgroßvater, seinem Opa und Eugenies Opa. Und auch August gehe bereits in seiner neuen Rolle auf: "Augie liebt es, ein großer Bruder zu sein!"

