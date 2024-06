Hier sieht Prinzessin Charlotte Diana verblüffend ähnlich!

Bei der diesjährigen Trooping the Colour-Parade in London sorgten die britischen Royals mal wieder für jede Menge Aufmerksamkeit. Dabei geriet vor allem Prinzessin Kate (42) in den Mittelpunkt, da sie sich erstmals nach der Bekanntgabe ihrer Krebserkrankung in der Öffentlichkeit präsentierte. Jedoch war sie nicht die Einzige, die von sich reden macht. Aufnahmen ihrer Tochter Prinzessin Charlotte (9) gehen nun um die Welt. Das Pikante an den Fotos: Der royale Spross sieht dabei Prinzessin Diana (✝36) zum Verwechseln ähnlich. "Sie haben beide die gleiche Ausdrucksweise, das gleiche Lächeln und den gleichen Blick" und "Diana lebt in ihrer Enkelin weiter" sind nur einige Kommentare der Fans auf X.

Es sollte nicht allzu sehr überraschen, dass die Aufnahme der Tochter von Prinz William (41) und Kate nun um die Welt geht. Bei genauerem Betrachten sind die Ähnlichkeiten zu ihrer verstorbenen Oma kaum zu übersehen. Auf dem Foto blickt Charlotte aus der Kutsche heraus seitlich über ihre Schulter – dabei präsentiert sie den vielen Kameras ein verschmitztes Lächeln. Der Post im Netz, der nun für ordentlich Gesprächsstoff sorgt, packte daraufhin sowohl das aktuelle Bild der Neunjährigen als auch ein erschreckend ähnliches ihrer Großmutter nebeneinander. Und siehe da: Der kleine Royal-Spross scheint Diana wie aus dem Gesicht geschnitten – denn auch die Mutter von Prinz Harry (39) und William schenkte der Presse bei einem ihrer öffentlichen Auftritte einst einen identischen Blick.

Dass sich auch Kate erstmals wieder bei einer Veranstaltung zeigte und damit ihren royalen Pflichten nachging, soll gar nicht lange im Voraus geplant gewesen sein. Das zumindest wollte ein Insider wissen, wie er vor wenigen Tagen gegenüber Bild ausplauderte. "Es war buchstäblich eine Last-Minute-Entscheidung der Herzogin", meinte die Quelle. Demnach habe die Mutter dreier Kinder erst wenige Stunden vor der Parade zu Ehren von König Charles III. (75) "ganz allein und ohne Druck des Palastes" ihre finale Entscheidung getroffen.

Getty Images Prinzessin Charlotte, 2024

Getty Images Prinzessin Kate mit ihrer Tochter Charlotte

