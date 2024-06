Während Justins Verhaftung: Jessica Biel steht am Filmset

Jessica Biels (42) Ehemann Justin Timberlake (43) wurde am Dienstag wegen des Verdachts auf Trunkenheit am Steuer verhaftet. Nur wenige Stunden vor dem Vorfall wurde Jessica am Set ihres neuen Films "The Better Sister" in New Yorks Central Park fotografiert. Zusammen mit ihren Co-Stars Elizabeth Banks (50) und Corey Stoll (48) drehte die Schauspielerin dort Szenen für das Drama. Auf den Bildern, die unter anderem Just Jared vorliegen, trägt Jessica für ihre Rolle ein mittelalterliches Kostüm.

Derweil war Justin auf Long Island in dem Ort Sag Harbor unterwegs, wo er Medienberichten zufolge mit Freunden zu Abend aß. Kurz nach Mitternacht soll er dann wegen des Fahrens unter Alkoholeinfluss festgenommen worden sein. Der "Sexy Back"-Sänger soll aber wohl noch am selben Tag zur Anklageerhebung vor Gericht erscheinen. Noch gibt es keine genaueren Informationen über Justins aktuelle Situation.

Jessica und Justin sind seit 2012 verheiratet und haben zusammen zwei Söhne namens Silas und Phineas. Trotz ihres vollen Terminkalenders schaffen es beide immer wieder, ihre Beziehung und Familie in den Fokus zu rücken. In dem Podcast "Armchair Expert" betonte Justin in der Vergangenheit, dass er seine Kids von der Aufmerksamkeit der Öffentlichkeit schützen will. "Wir wollen sicherstellen, dass sie so lange wie möglich Kinder sein können, ohne dass sie wegen etwas, was ihre Eltern tun, von anderen anders behandelt werden", betonte er.

Um mehr Ruhe zu haben und ihre Kids vor den Paparazzi zu schützen, verlagerten Justin und Jessica ihren Lebensmittelpunkt bereits 2021 von L.A. in einen kleinen Ort in Tennessee. In einem Interview für den "Let's Talk Off Camera"-Podcast erläuterte die zweifache Mama damals, dass die Paparazzi ihre Privatsphäre nicht respektiert haben. "Egal, ob wir an der Ost- oder Westküste waren, wir wurden ständig fertiggemacht", berichtete sie. Der Umzug sollte daher ein Schutzschild für die Familie sein, fernab der unaufhörlichen Blitzlichter.

Justin Timberlake im April 2023

Jessica Biel und Justin Timberlake, Schauspieler

Jessica Biel und Justin Timberlake im März 2024

