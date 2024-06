"Das kannst du nicht": Jude Law lehnte Superman-Rolle ab!

Jude Law (51) ist aus Hollywoods Filmbranche nicht mehr wegzudenken. Er schlüpfte schon in die verschiedensten Rollen und begeistert seine Fans immer wieder aufs Neue. Vor einigen Jahren hatte der "Liebe braucht keine Ferien"-Darsteller sogar die Möglichkeit, Superman höchstpersönlich zu verkörpern. Diese Anfrage, um die sich einige seiner Schauspielkollegen vermutlich gerissen hätten, lehnte Jude jedoch ab. Im Podcast "The Playlist" verrät er nun, warum er sich nach einem kurzen "Flirt" mit der Rolle letztendlich gegen den beliebten Superheldenanzug entschied. "Ich probierte ihn [den Anzug] an und schaute in den Spiegel, und ein Teil von mir dachte zuerst: 'Wow, das wäre eine [gute Sache]'", plaudert Jude aus und fügt hinzu: "Dann dachte ich nur: 'Nein, das kannst du nicht – das kannst du nicht tun. Das kannst du nicht.' Und ich habe mir das selbst nicht abgekauft."

Es handelte sich dabei um den Film mit dem Titel "Superman: Flyby". Der Streifen sollte eine neue Hintergrundgeschichte des Helden thematisieren, doch die Dreharbeiten kamen nie zustande. Nachdem Regisseur Brett Ratner (55) und das Studio Jude unbedingt in dem weltbekannten Cape sehen wollten, habe er zunächst mit der Rolle geliebäugelt. Irgendetwas in ihm habe sich jedoch dagegen gesträubt, die Rolle anzunehmen. "Und ich weiß, man kann sagen: 'Aber du hast doch Yon-Rogg und Dumbledore gespielt!' Es fühlte sich einfach wie ein Schritt zu weit an", gibt der Phantastische Tierwesen-Darsteller preis. Der Anzug sei ihm damals gebracht worden, um ihn durch die Anprobe umzustimmen. Der Plan ging allerdings nach hinten los. "Ich habe mich zurückgezogen, und der Film ist sowieso nie zustande gekommen. Also hätte es vielleicht gar nichts gebracht", fasst er die damalige Situation gelassen zusammen.

Im vergangenen Jahr war der "Sherlock Holmes"-Darsteller in der Neuverfilmung des Disney-Klassikers "Peter Pan" zu sehen. In der Realverfilmung "Peter Pan & Wendy" verkörpert er den Schurken Kapitän Hook. Dazu hatte Jude bei der europaweiten Pressekonferenz zum Streamingstart eine lustige Geschichte über seine persönliche Verbindung zu dem Bösewicht auf Lager, wie er in Anwesenheit von Promiflash berichtete: "Ich habe eine Beziehung zu ihm, was meinen ältesten Sohn betrifft, denn als er vier oder fünf Jahre alt war, liebte er Peter Pan und so spielte ich jahrelang Hook als sein Gegenspieler im Haus."

Szene aus "Phantastische Tierwesen 3: Dumbledores Geheimnisse"

Jude Law als Kapitän Hook in "Peter Pan & Wendy"

