"Zu hart": Andy Cohen verärgert über Aktion von Jeff Lewis!

Andy Cohen (56) hat in der aktuellen Folge seiner Talkshow "Watch What Happens Live" seinen Freund Jeff Lewis (54) zu Gast! Gemeinsam spielen sie ein Fragespiel – der Verlierer bekommt als Strafe eine Flasche aus Stuntglas auf den Kopf geschlagen. Bereits bei der Frage, wer der allererste Gast in seiner Sendung war, ist der Moderator planlos und stellt sich seiner Sanktion. Jeff schmeißt ihm die Flasche spaßig auf den Kopf und entschuldigt sich schon davor. Der Gastgeber Andy regt sich über die Aktion witzelnd auf: "Das war eindeutig zu viel, wir haben vorhin darüber gesprochen, uns gegenseitig zu schonen!"

Das Duo, das schon lange Zeit befreundet ist, kommt beim Publikum sehr gut an. Ein Follower schreibt unter einem Beitrag auf Instagram, welcher die Aktion der beiden zeigt: "Jeff und Andy sind wirklich ein kultiges Duo. Es ist klar, dass ihre Freundschaft in jeder Hinsicht echt ist." Ein anderer User kommentiert: "Zur Verteidigung von Jeff Lewis: Der Schlag schien wirklich nicht so hart zu sein."

Doch für den Moderator Andy ist es privat gerade nicht so lustig: Er wird aktuell mit Drogen- und Missbrauchsvorwürfen konfrontiert. Im Jahr 2022 beschuldigte die Real Housewives of Beverly Hills-Bekanntheit Brandi Glanville Andy der sexuellen Belästigung. Im vergangenen Februar kam dann die zweite Klage von Leah McSweeney (41) dazu, die ihm Konsum und Verbreitung von Kokain am Arbeitsplatz vorwirft.

Getty Images Jeff Lewis und Andy Cohen im Mai 2013

Getty Images Andy Cohen, Fernsehmoderator

