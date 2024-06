Ist Liebe von Bill Belichick (72) und Jordon (24) offiziell?

Bestätigt Bill Belichick (72) damit die Gerüchte? Berichten zufolge soll der Ex-Patriots-Trainer seit einer Weile mit der 24-jährigen Jordon Hudson zusammen sein. Jetzt wurden die beiden das erste Mal seit angeblichen Bekanntwerden ihrer Affäre gemeinsam gesichtet! Wie Fotos zeigen, die Daily Mail vorliegen, gingen Bill und seine Flamme gerade von Bord seines Boots in Nantucket, als sie von Paparazzi erwischt wurden. So wie es aussieht, hatten sie zuvor einen sonnigen Tag auf dem Wasser genossen.

Dass die beiden tatsächlich ein Paar sind, wurde bis dato nicht bestätigt – wie das britische Medium berichtet, gibt es jedoch Videobeweise von vergangenem November, in denen Bill heimlich das Haus seiner angeblichen Freundin mit halb nacktem Oberkörper verlässt. Der Ex-Footballstar Tom Brady (46) hatte sich in "The Roast of Tom Brady" genau darüber lustig gemacht – nur wusste zu dem Zeitpunkt niemand, mit wem der 72-Jährige seine Zeit verbracht hatte.

Wie TMZ berichtete, soll Bill die 48 Jahre jüngere Frau auf einem Flug von Florida nach Boston kennengelernt haben. Damals haben sich die beiden wohl unter anderem über Schularbeiten unterhalten und anschließend Kontaktdaten ausgetauscht – und eine Nachricht sowie ein Autogramm der NFL-Legende in ihrem Hausaufgabenheft waren ebenfalls drin. "Jordon, danke, dass du mir einen Kurs in Logik gegeben hast! Habe eine gute Reise!", heißt es dort, wie ein Foto zeigt.

Instagram / jordon_isabella Jordon Hudson im November 2020

Getty Images Bill Belichick, 2016

