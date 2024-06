Bianca-inspiriert? Kim Kardashian präsentiert skurrilen Look

Am Donnerstag zog Kim Kardashian (43) mal wieder alle Blicke auf sich, als sie zusammen mit ihrem guten Freund Chris Appleton (41) ausging. Diesmal zeigte sich der The Kardashians-Star aber in einem eher anderen Look, wie Fotos zeigen, die Daily Mail vorliegen. Sie präsentierte ihre Kurven in einem engen Samtkleid und kombinierte dazu eine nudefarbene Leggings sowie hohe Schuhe mit Plexiglas-Absätzen. Im Gegensatz zu Kims sonst üblichen Outfits wirkt dieses aber skurril – und nicht so stylish, wie Fans sie kennen. Ob sich die SKIMS-Gründerin dabei von der neuen Frau ihres Ex-Mannes Kanye West (47) inspirieren lassen hat?

Bianca Censori (29) fiel in den vergangenen Monaten nämlich durch ihren bizarren und vor allem freizügigen Kleidungsstil auf, bei dem viele davon ausgehen, dass sie Kim in ihrer eigenen Art und Weise kopiert. So auch gerade erst, als sie auf dem Weg zu einem Dinner in Paris war. Auf Fotos, die dem britischen Medium ebenfalls vorliegen, ist zu sehen, wie die Architektin aus einem Van steigt und dabei fast ihre Brüste entblößt. Denn zu ihrer kurzen Hose, die aus Klebestreifen besteht, trägt Bianca bandagenartige Strapse, die nur ganz knapp ihre Nippel bedecken. Dieser Look erinnert an Kims "Boob Tape"-BH, den sie vor acht Jahren präsentierte – jedoch handelt es sich dabei um eine Methode, mit der sie ihre Brüste für Kleider ein wenig anhebt und richtig positioniert.

Es ist aber nicht das erste Mal, dass die beiden Frauen miteinander verglichen werden. Neben Kims verändertem Klamottenstil sorgte ein pinkfarbener Kurzhaarschnitt Ende April für Spekulationen bei ihren Fans. Ein PR-Experte glaubte zu wissen, warum die vierfache Mutter Bianca nachahmt: "Es würde mich nicht wundern, wenn Kim diesen Post mit purer Absicht gemacht hat, da sie weiß, dass das Nachahmen von Kanyes neuer Frau hohe Wellen schlagen wird", vermutete Ryan McCormick gegenüber Mirror und fügte hinzu: "Falls das nicht der Fall ist, könnte Kim aus psychologischer Sicht gesehen diese Fotos in einem Versuch gemacht haben, um Kanye zu überzeugen, dass ihr der Look besser steht."

Twitter / KimKardashian Kim Kardashian präsentiert ihren "Boob Tape"-Look, Februar 2016

Instagram / kimkardashian Kim Kardashian, Instagram, 2024

