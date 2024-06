Trotz Beef mit Kendrick Lamar: Drake knackt Streaming-Rekord

Kendrick Lamar (37) und Drake (37) werden in diesem Leben wahrscheinlich keine Freunde mehr. Seit Monaten streiten die Musiker und veröffentlichen eine Reihe von Disstracks gegeneinander. Nun scheint es so, als ob Drake diesen Kampf gewonnen hätte – oder seine Songs zumindest besser bei den Hörern ankommen. Laut Reddit hat der "Hotline Bling"-Interpret die 100 Milliarden Streams auf Spotify geknackt! Somit ist der 37-Jährige die meistgehörte Person auf der Plattform.

Damit zeigt Drake, dass man es trotz Auseinandersetzungen mit anderen Künstlern auf die Spitze schaffen kann. Doch wie kam es eigentlich zum Streit zwischen Kendrick und ihm? Bevor das ganze Drama begann, waren beide noch zusammen auf Tour. 2013 kam es dann zum ersten Disput: Der "Swimming Pools"-Rapper beleidigte mehrere Interpreten in einem seiner Tracks. Darunter Meek Mill (37), Mac Miller (✝26) und auch Drake. Seitdem stichelten beide immer wieder gegeneinander. Zehn Jahre später war es J. Cole (39), der den Streit zwischen den verfeindeten Musikern mit einem seiner Tracks wieder zum Eskalieren brachte. Dort bezeichnete er sich, Drake und Kendrick als die "großen drei" Rap-Legenden.

Der Streit zwischen Drake und Kendrick ist inzwischen schon so sehr eskaliert, dass die Beleidigungen in den Songtexten immer gemeiner geworden sind. In seinem Song "Not Like Us" nannte Kendrick seinen Rivalen, der mit bürgerlichem Namen eigentlich Aubrey Drake Graham heißt, sogar einen Pädophilen: "Drake, ich höre, du magst sie jung. Stell sicher, dass du deine kleine Schwester vor ihm versteckst. Zertifizierter Lover Boy? Zertifizierter Pädophiler."

Getty Images J. Cole, Rapper

Getty Images Drake, Musiker

