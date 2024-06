Taylor Swift imitiert Travis' Touchdown-Move auf der Bühne

Mit ihrer Romanze begeistern Taylor Swift (34) und Travis Kelce (34) seit einigen Monaten Millionen von Fans. Der Footballstar versucht, Taylor so oft wie möglich bei ihrer aktuellen "The Eras Tour" zu unterstützen. Auch bei ihrem gestrigen Konzert in London saß ihr Liebster im Publikum und feuerte die "Cruel Summer"-Interpretin bei ihrem Auftritt an. Als die Sängerin den Liebessong "So High School" sang, baute sie eine süße Hommage an den Tight End in ihre Performance ein: Wie in einem Video auf der Plattform X zu sehen ist, ahmte die Sängerin einen Schuss mit Pfeil und Bogen nach. Das mag zunächst nicht außergewöhnlich erscheinen, doch diese Geste ist Travis' typische Reaktion darauf, wenn sein Footballteam einen Touchdown erzielt!

Dass der Song auch noch Travis' Lieblingstitel von Taylors neuem Album "The Tortured Poets Department" ist, macht diesen kleinen Liebesbeweis noch besonderer. Das Lied handelt von einer Liebesbeziehung, die sich anfühlt "wie auf der Highschool". In einer Strophe singt Taylor "Du weißt, wie man Ball spielt, ich kenne Aristoteles" und spielt dabei offensichtlich auf Travis' Karriere als Footballer und sich selbst als Songwriterin an. Während die 34-Jährige den unsichtbaren Pfeil in die Menge schoss, soll dem Profisportler ein Lächeln übers Gesicht gehuscht sein, wie People berichtet. Schon bei früheren Auftritten benutzte die "Fearless"-Interpretin diese Geste während des Songs "The Archer". Dieser wurde jedoch seit Release ihres neuen Albums aus der Setlist gestrichen.

Die "Bad Blood"-Interpretin und ihr Schatz machen sich häufiger kleine Liebesbeweise in der Öffentlichkeit. Bei einem früheren Konzert ihrer Tour imitierte Taylor gemeinsam mit ihren Tänzern eine Körperwelle. Genau das machen auch die Fans von Travis' Team, den Kansas City Chiefs, wenn dieses einen Touchdown macht. Auch der Tight End beweist seiner Liebsten durch kleine Aufmerksamkeiten immer wieder seine Zuneigung. Bei seinem Auftritt beim Cannes Lions Festival in Frankreich hatte er zwei Freundschaftsarmbänder an seinem Handgelenk, wie sie auch Taylors treue Fans als Markenzeichen tragen.

