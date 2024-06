True (6) trägt Make-up: Khloé Kardashians Fans sind empört!

Khloé Kardashian (39) ist mächtig stolz auf ihre Tochter! Auf Instagram teilt der The Kardashians-Star mehrere Schnappschüsse, auf denen True Thompson (6) und ihre Cousinen Dream Renee Kardashian (7) und Chicago West (6) in niedlichen Tanz-Outfits posieren. Als Ballerina verleidet in weißer Strumpfhose und einem pinken Tütü gibt True einen bezaubernden Anblick. "Meine Mädels hatten gestern ihre Tanzaufführung. [...] Ich bin so stolz auf sie! Sie waren absolut perfekt", erklärt der Realitystar.

Doch den Fans der US-amerikanischen Großfamilie fällt in dem Social-Media-Beitrag nur eines auf: das Make-up der Mädchen! "True ist eine natürliche Schönheit und braucht dieses ganze Make-up nicht. Lasst Babys Babys sein" und "Sie sieht absolut umwerfend aus, aber es regt mich auf, dass wir das Bedürfnis haben, so kleine Mädchen mit Make-up zuzuschmieren", lauten etwa zwei User-Kommentare unter einem Repost des Beitrags. Doch das solche Äußerungen kommen würden, hatte Khloé wohl schon kommen sehen. Sie rechtfertigte das Aussehen der Kids mit den Worten: "Offensichtlich trägt keines unserer Mädels regelmäßig so ein Make-up. Das war nur für die Aufführung. Sie sind schön, so wie sie sind."

Khloé beglückt ihre Fans regelmäßig mit niedlichen Fotos und Video ihres Nachwuchses auf Social Media. Erst vor wenigen Tagen zeigte sie True und ihren jüngeren Bruder Tatum beim Kuscheln. Während die Familie gemeinsam Musik hörte, schnappte sich die Sechsjährige ihr Geschwisterchen und drückte ihm einen Kuss auf die Wange.

Instagram / khloekardashian Dream Renee Kardashian, Chicago West und True Thompson

Instagram / khloekardashian True und Tatum Thompson, Kinder von Khloé Kardashian

