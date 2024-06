Trotz Debatten: Selena Gomez ist stolz auf "Spring Breakers"

Vor zwölf Jahren erschien der polarisierende Kinofilm "Spring Breakers". In den Hauptrollen spielten Selena Gomez (31), Ashley Benson (34), Vanessa Hudgens (35) und Rachel Korine (38) vier College-Freundinnen, die in Florida einen skandalösen Spring Break feiern. Der starbesetzte Krimi sorgte im Anschluss für heftige Diskussionen. Heute gehört dieses Projekt für Selena zu einem ihrer Favoriten. Sie verrät gegenüber Variety, dass sie immer noch stolz auf "Spring Breakers" sei. "Trotz seiner Einzigartigkeit", wie sie ergänzt. Die Golden Globe-Nominierte empfindet folglich auch Jahre später eine große Zuneigung zu dem Streifen.

Ihr innerer Kreis hilft der Beauty dabei, besondere Projekte wie "Spring Breakers" zu finden. Die 31-Jährige legt offen, wie glücklich sie sich fühlt, Menschen in ihrem Leben zu haben, die einen großartigen Geschmack haben. Durch diese Personen sei es ihr erlaubt, zu lernen und auch zu wachsen. "Es ist schön, von anderen Menschen angeleitet zu werden, mit denen man wunderbar zusammenarbeiten kann, sei es beim Schreiben oder bei der Produktion", so Selena. Ihre Mutter, Mandy Teefey (48), half der damals 20-jährigen Selena, eine Rolle in dem außergewöhnlichen Projekt an der Seite von James Franco (46) zu bekommen. Damit war sie übrigens genau im perfekten Alter, um eine authentische Studentin zu spielen. Rückblickend auf ihr Leben und die beruflichen Entscheidungen, die sie traf, sagt sie heute, dass der Geschmack der Menschen aus ihrem Umfeld auch ihren eigenen geprägt hat.

Die Emmy-Nominierte brannte schon immer für die Filmindustrie: "Film und Fernsehen waren schon immer mein Ventil, und die Schauspielerei hat einen besonderen Platz in meinem Herzen". Eine ihrer derzeitigen Paraderollen spielt sie als Mabel in der Serie Only Murders In The Building, welche voraussichtlich im August mit der vierten Staffel ausgestrahlt wird. Fans der Schauspielerin vermissen sie seit einiger Zeit als Sängerin auf der großen Bühne. Eine Rückkehr dorthin ist eher unwahrscheinlich. Erst kürzlich betonte die "Single Soon"-Interpretin, wie sehr sie die Tourneen belasteten.

Getty Images Vanessa Hudgens, Selena Gomez, Ashley Benson und Rachel Korine, September 2012

Getty Images Selena Gomez mit Mutter Mandy Teefey, 2012

