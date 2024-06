Zwölf Kilo runter: Charlotte Dawson zeigt Gewichtsverlust!

Charlotte Dawson (31) hat durch ihre Schwangerschaften einige Kilos zugelegt. Nun zeigt die Influencerin, wie sie in den vergangenen Monaten trainiert hat, um die Pfunde purzeln zu lassen – mit Erfolg! Auf Instagram postet die Ex on the Beach-Bekanntheit einen Zusammenschnitt aus drei Fotos, der zeigt, wie viel sie abgenommen hat. Auf allen Bildern trägt die Beauty das gleiche Outfit. Während ihr enges Glitzerkleid vor ein paar Monaten nicht zugehen wollte, passt es ihr auf der neuesten Aufnahme perfekt.

Die Britin möchte, dass ihre Erfahrung eine Inspiration für ihre Fans ist. "Ich hätte ehrlich gesagt nie gedacht, dass ich wieder in mein fabelhaftes Kleid passen würde. Das letzte Mal habe ich es zwar geschafft, mich hineinzuzwängen, aber ich konnte mich auf keinen Fall darin hinsetzen. Aber jetzt ist es wirklich bequem und es ist Größe 36!", freut sich die Unternehmerin. Insgesamt habe sie knapp zwölf Kilogramm abgenommen und plane nicht, mit ihrem Sportprogramm aufzuhören.

Der TV-Star ist stolze Mama von zwei Söhnen. Noah ist inzwischen drei Jahre alt, während der kleine Jude noch ein Baby ist. Mit ihrem Jüngsten musste Charlotte schon einige erschreckende Erfahrungen durchmachen. Schon wenige Monate nach seiner Geburt war der kleine Racker ins Krankenhaus eingeliefert worden. "Er hatte RSV-Bronchitis. Gott sei Dank sind wir rechtzeitig gekommen. Es bricht mir das Herz, ihn so zu sehen", informierte die 31-Jährige ihre Fans im Netz, nachdem ihr Sprössling schon mehrere Tage in der Klinik verbracht hatte.

Getty Images Charlotte Dawson, Reality-TV-Star

Instagram / charlottedawsy Charlotte Dawson mit ihrem Sohn Jude

