Bandelt Bianca Censoris Schwester etwa mit Chris Brown an?

Bianca Censori (29) und ihre jüngste Schwester Angelina Censori sehen sich zum Verwechseln ähnlich! Die Australierinnen teilen jedoch nicht nur denselben Look, sondern offenbar auch denselben Männergeschmack. Seit 2022 ist Bianca mit dem US-Rapper Kanye West (47) verheiratet. Nun soll ihre jüngere Schwester es ihr anscheinend gleichtun. Wie Daily Mail berichtet, datet das Model vielleicht ebenfalls einen Musiker: Laut Angaben des Magazins wurde Angelina mit niemand Geringerem als Chris Brown (35) gesehen. Auch Instagram-Fotos, die der Zeitung vorliegen, beweisen ein gemeinsames Treffen. Auf den Schnappschüssen wirken der Popsänger und die schöne Brünette jedenfalls sehr vertraut.

Biancas und Kanyes Beziehung sorgt immer wieder für negative Schlagzeilen. Böse Zungen behaupten, der Rapper würde seine Ehefrau kontrollieren. Auch die Familie der australischen Designerin soll deshalb bereits ihre Bedenken geäußert haben. Vor allem ihr Vater scheint mit Biancas Beziehung zu dem Musikproduzenten nicht einverstanden zu sein. Bei Angelina sieht das jedoch offenbar ganz anders aus. Auf Instagram unterstützt sie ihren Schwager tatkräftig, indem sie immer wieder in Klamotten seiner Modemarke Yeezy posiert. So auch vor wenigen Wochen: Dort kombinierte Angelina zu einem langen weißen Rock ein knappes Yeezy-Shirt mit der Aufschrift "WET" [Nass].

Neben Angelina hat Bianca noch eine weitere Schwester – Alyssia, die in Brisbane als Krankenschwester arbeitet und einen Sohn hat. Die drei Schwestern wuchsen in einer wohlhabenden Gegend in Melbourne zusammen mit ihren Eltern Leo und Alexandra Censori auf. In Australien gelten Bianca, Alyssia und Angelina als echte It-Girls. Deshalb wurden sie in den australischen Medien bereits oft mit den Kardashian-Schwestern verglichen.

Instagram / angelinacensori Angelina Censori, Schwester von Bianca Censori

Getty Images Bianca Censori, Architektin

