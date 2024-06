Drama um Justin Timberlake: Jessica ist "extrem verärgert"

In Jessica Biel (42) kochen im Moment wohl so einige Emotionen hoch! Ihr Ehemann Justin Timberlake (43) wurde am Dienstag in der Ortschaft Sag Harbor von Polizeibeamten in Gewahrsam genommen, nachdem er alkoholisiert aus dem Straßenverkehr gezogen wurde. Ein Insider gewährt jetzt gegenüber Us Weekly einen Einblick hinter die Kulissen und erklärt, wie sich Jessica bei der ganzen Sache fühlt. "Jessica ist extrem verärgert. Sie war schockiert, als sie davon erfuhr. Sie hat gar nichts mitbekommen, weil sie arbeiten war", fasst der Informant zusammen.

Während der "Sexy Back"-Sänger festgenommen wurde, stand die Schauspielerin für ihr neuestes Filmprojekt am Set. Die 42-Jährige dreht im Moment gemeinsam mit ihren Co-Stars Elizabeth Banks (50) und Corey Stoll (48) das Drama "The Better Sister" in New York City. Trotz der Verhaftung und ihrem Ärger steht Jessica aber wohl hinter ihrem Gatten: Vor wenigen Tagen behauptete ein Insider jedenfalls gegenüber People, dass sie "immer an seiner Seite sein" werde.

Justin und Jessica gehen schon seit vielen Jahren gemeinsam durchs Leben. Der Popstar und die Schauspielerin traten 2012 vor den Traualtar und schworen sich die ewige Liebe. Gemeinsam haben die beiden außerdem zwei Söhne namens Silas und Phineas, die sie aus der Öffentlichkeit heraushalten.

Getty Images Jessica Biel und Justin Timberlake bei der Premiere von "Candy"

Getty Images Jessica Biel und Justin Timberlake

