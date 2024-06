Nach Verhaftung: Jessica Biel unterstützt Justin auf Konzert

Justin Timberlake (43) und Jessica Biel (42) halten offenbar in guten wie auch in schweren Zeiten zueinander. Das bewies die Ehefrau des Sängers während eines aktuellen Konzerts des "Sexy Back"-Interpreten. Laut TMZ besuchte die Schauspielerin den Auftritt ihres Mannes im Madison Square Garden. Inmitten tausender Fans unterstützte die Beauty ihren Schatz: Während "Until the End of Time" habe sie beherzt mitgesungen und fokussierte sich wohl voll und ganz auf ihren Liebsten.

Bis vor Kurzem kursierten einige Schlagzeilen darüber, dass Jessica ziemlich sauer auf Justin sei: Grund hierfür war seine Verhaftung wegen Trunkenheit am Steuer. "Jessica ist extrem verärgert. Sie war schockiert, als sie davon erfuhr. Sie hat gar nichts mitbekommen, weil sie arbeiten war!", behauptete ein Insider gegenüber Us Weekly. Auch Aufnahmen der 42-Jährigen vom Set der Dreharbeiten zu "The Better Sister" deuteten darauf hin, dass die gebürtige US-Amerikanerin eher weniger gut gelaunt sei – die Hollywood-Größe zeigte sich mit finsterer Miene.

Wenige Tage vor Justins Inhaftierung sah es hingegen superharmonisch bei dem Promi-Traumpaar aus: Jessica teilte einige süße Schnappschüsse von sich und ihrem Partner. Auf Instagram widmete die Beauty dem Hottie außerdem einige herzliche Zeilen und machte ihm ein rührendes Liebesbekenntnis: "Du bist so viel für so viele Menschen. Aber für uns bist du der Felsen. Der Fels, auf den wir klettern, an den wir uns anlehnen. Der Fels, der uns vor der Sonne schützt. [...] Wir lieben dich."

Instagram / jessicabiel Justin Timberlake und Jessica Biel, im April 2024

Instagram / jessicabiel Jessica Biel gibt Justin Timberlake, im März 2024

