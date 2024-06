Oh, là, là! Leni Klum verzaubert ihre Fans im knappen Bikini

Leni Klum (20) lässt tief blicken! Auf ihren neuesten Fotos gibt die Beauty Einblicke in einen herrlichen Italienurlaub. Doch nicht nur das: Auf Instagram teilte sie sonnige und zudem sehr freizügige Schnappschüsse vom Strand. In einem superknappen weißen Bikini setzt das Model seine Figur gekonnt in Szene. Während die Tochter von Heidi Klum (51) gekonnt für die Kamera posiert, schlürft sie genüsslich aus einer Kokosnuss.

Ihre Follower sind von den heißen Fotos hin und weg. "Wow!", "Wunderschön" oder "Top Figur und so sexy" lauten etwa zwei der Kommentare unter dem Urlaubs-Beitrag. Doch ebenso scheinen sich einige der Fans auch Sorgen um die 20-Jährige zu machen. "Ein wunderschönes Mädchen, aber so dünn" oder "Kann ihr jemand einen Hamburger geben?", äußern manche ihrer Anhänger im Netz.

Der aufstrebende Star hat bis heute ein ausgezeichnetes Verhältnis zur eigenen Familie. Derzeit ist sie nämlich nicht alleine, sondern mit ihrer Mama, Tom Kaulitz (34) und ihren Geschwistern im Familienurlaub in Porto Cervo. Ihr langjähriger Freund Aris Rachevsky schloss sich der Gruppe auf dem traumhaften Europa-Urlaub an. Gemeinsam verbringen die zwei viele romantische Stunden und verliebt geschmust wurde am Strand auch schon, wie sie selbst auf Social Media zeigten.

Instagram / leniklum Leni Klum im weißen Bikini

Getty Images Heidi Klum mit ihrer Tochter Leni, Januar 2024

