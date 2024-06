Stabil? So ging es Shifty Shellshock (†49) vor seinem Tod

Am Dienstag erreichten die Musikwelt traurige Nachrichten: Shifty Shellshock (✝49) ist verstorben. Der Crazy-Town-Frontmann wurde Anfang der Woche tot in seinem Haus in Los Angeles aufgefunden. Nun äußert sich der Mitgründer der Band Epic Manzur zum Gesundheitszustand des Sängers vor seinem Tod. "Shifty war tatsächlich begeistert davon, neue Musik zu machen, als wir das letzte Mal miteinander telefonierten, und es gab keine Anzeichen dafür, dass es Shifty schlecht ging oder dass er etwas Ungewöhnliches durchmachte", berichtet er im Interview mit TMZ. Er ergänzt, dass er nichts davon gewusst habe, dass etwas Schlimmes im Privatleben seines Bandkollegen vor sich ging.

Shiftys Tod schockiert nicht nur die Fans, Freunde und Familie, sondern auch seine einstigen Bandkollegen. Vor rund dreißig Jahren gründeten der zweifache Vater und Epic die Band Crazy Town und feierten mit ihrem Megahit "Butterfly" weltweiten Erfolg. Durch ihren Song sicherten sie sich in verschiedenen Ländern die Spitze der Musikcharts. Im Gespräch mit dem Magazin gesteht Epic, dass der Tod seines Bandkollegen ihn nicht nur schocke, sondern auch am Boden zerstöre. Shifty sei die "verrückte" Seele der Band gewesen. Um das Debütalbum der Gruppe zu vermarkten, soll der Frontmann beispielsweise vorgeschlagen haben, eine Polizeiverfolgungsjagd in Los Angeles zu provozieren, um Aufmerksamkeit zu generieren.

Vor wenigen Stunden wurden die ersten Details über den tragischen Tod des Sängers bekannt. Berichten des Magazins zufolge soll Shifty bereits seit über 24 Stunden tot gewesen sein, bevor sein Leichnam aufgefunden wurde. Zudem wurden wohl neben seinem leblosen Körper Drogenutensilien und ein Feuerzeug gefunden. Der "Butterfly"-Interpret wurde nur 49 Jahre alt und hinterlässt seine zwei Söhne Halo und Gage.

Getty Images Shifty Shellshock (r.) mit Crazy Town im Oktober 2001

Getty Images Shifty Shellshock, Frontmann der Band Crazy Town

