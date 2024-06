Die Scheidung von Olli und Amira Pocher wurde eingereicht!

Es gab kaum eine Nachricht, die im vergangenen Jahr für mehr Aufmerksamkeit sorgte: Nach sieben gemeinsamen Jahren – davon vier Ehejahre – trennten sich Oliver (46) und Amira Pocher (31). Dass der Entertainer und die Moderatorin nicht im Guten auseinandergingen, blieb auch kein Geheimnis. Das Ex-Paar lieferte sich im Nachhinein eine erbitterte öffentliche Schlammschlacht. In dem Trennungsdrama gibt es nun Neuigkeiten: Wie Olli während einer Liveaufzeichnung seines Podcasts "Die Pochers" bekannt gibt, ziehen er und Amira nun endgültig einen Schlussstrich: "Die Scheidung ist eingereicht!"

Wer von den beiden nun die Scheidung eingereicht hat, verrät der Comedian nicht. Einen fiesen Spaß kann sich Olli auf der Bühne nicht verkneifen. In gewohnter Pocher-Manier scherzt er: "Ich werde Amira dann wohl zum Inder einladen. Vielleicht in Düren." Damit bezieht sich der Komiker höchstwahrscheinlich zum einen auf Amiras vermeintliche Affäre Biyon Kattilathu (40), der Sohn indischer Einwanderer ist. Zum anderen schießt er mit seinem Gag auch gegen Christian Düren (34), der laut einiger Gerüchte der neue Freund der 31-Jährigen sein soll.

Nach dem anfänglichen Rosenkrieg zwischen Olli und Amira hat sich ihr öffentlicher Streit in den vergangenen Monaten etwas gelegt. Trotzdem scheint das Verhältnis des einstigen Traumpaars immer noch angespannt zu sein. In seinem Podcast "Die Pochers! Frisch recycelt!" sprach der Entertainer in der vergangenen Folge über Geschenke zum Muttertag. Auf die Frage einer Zuschauerin, ob der Comedian denn auch Amira ein Geschenk machen würde, antwortete er provokant: "Ja, eine Plastiktüte." Schnell ruderte der 46-Jährige jedoch wieder zurück: "Nee, im Ernst: Ich würde Amira genauso etwas schenken. Sie hat ja auch etwas geleistet. Als Mutter macht sie einen guten Job."

Getty Images Amira und Oliver Pocher auf dem Oktoberfest in München im September 2022

Christoph Hardt / Future Image/ ActionPress Oliver und Amira Pocher

